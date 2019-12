A cuadrar caja como sea: la obligación de América por su difícil grupo

El título obtenido el 7 de diciembre de 2019 en la Liga II-2019 al vencer en la final al Junior de Barranquilla, le significó al América de Cali su regreso a la Copa Libertadores después de 11 años para ubicarse en la fase de grupos.

Los diablos lograron su clasificación directamente a dicha ronda y quedaron en el Grupo E, junto a Gremio de Brasil, Universidad Católica de Chile y un equipo que llega de los repechajes (G4) –que sale del ganador entre Macará vs. Tolima y vencedor entre Chile 4 vs. Internacional– .



No hay duda que el principal adversario para los rojos es Gremio, considerado uno de los grandes del balompié brasileño. Tiene en sus filas a jugadores importantes como el arquero Julio Cesar, los volantes Thiago Pereira, Patricky Kaio, y el atacante Diego Tardelli.



Gremio acumula tres títulos de Copa Libertadores y es dirigido por un ídolo de los celestes, el ex atacante Renato Gaúcho, que alguna vez jugó en el Pascual. En 1983 se vieron las caras y salió adelante el elenco brasileño en la semifinal, pero en 1996 hubo revancha y el rojo ganó por 3-1 en el Pascual.



Por su parte, la Católica es el actual campeón de su país, cuenta con hombres calve como el guardameta Matías Dituro, Diego Buonanotte y José Pedro Fuenzalida. Su entrenador es el argentino Ariel Holan, quien fue presentado apenas el 16 de diciembre tras un buen desempeño en Independiente de Avellaneda.



Por la calidad de los dos rivales conocidos se entiende que será una llave complicada para el conjunto colombiano, que bajo la dirección técnica de Alexandre Guimaraes tendrá que reforzar su plantel de forma adecuada, sobretodo en el ataque, ante la inminente salida del goleador Michael Rangel.



Según lo que se ha comentado en los últimos días en la capital vallecaucana, el objetivo es comprarle a Rosario Central los derechos deportivos de Duván Vergara con el sobrante de la transferencia de Michael Rangel, probablemente al fútbol mexicano, luego de cancelar lo que corresponde a Junior y Nacional.



En caso de que se den las cosas así, se piensa en vincular dos atacantes, un zaguero central por izquierda y otro extremo. Por ahora solo se tiene al arquero Éder Chaux, al lateral Nicolás Giraldo y al volante John Arias.



América ha disputado cuatro finales de Copa Libertadores en todas ha salido subcampeón, y si su objetivo es levantar la corona, sus directivos deberán hacer un esfuerzo más grande en la parte económica, que es precisamente lo que tiene frenado que se haga efectiva la opción de compra por Rangel al Junior.



La última participación fue en 2009 con una mala actuación que lo dejó colero del Grupo 4 al conseguir apenas 3 puntos de 18 posibles, ante Sao Paulo, Defensor Sporting y Medellín.



