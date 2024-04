DT de Botafogo aceptó superioridad de Junior: ‘Es quirúrgico’

Junior logró lo impensado y terminó ganando 3-1 en Río de Janeiro a Botafogo, uno de los equipos que es llamado a ser protagonista en la Libertadores, pero el equipo de Arturo Reyes dejó clara su superioridad en zona de ataque y en defensa.





Más allá de que Carlos Bacca anotara un doblete y Gabriel Fuentes hiciera su trabajo en las dos áreas, el sistema táctico de Junior fue decisivo para que lograran reducir el juego de los brasileños, quienes no encontraron la brújula.



Del buen juego de Junior habló el técnico de Botafogo, Fabio Matías, quien en conferencia de prensa destacó la superioridad del conjunto barranquillero, catalogando de “quirúrgica” su actuación.



““Su equipo fue quirúrgico, tuvo las oportunidades y marcó los goles. No fue un buen partido de nosotros, sobre todo en la primera parte. Eso es obvio, lo sabemos”, dijo inicialmente Matías.



De igual manera, el entrenador brasileño señaló que todo les salió mal y no era el rendimiento que esperaban, pues con menos en partidos anteriores lograron competir, pero esta vez fueron totalmente anulados.



“Fue un mal día, fue terrible. Estoy de acuerdo en que la intensidad y agresividad que habíamos demostrado en partidos anteriores no la teníamos hoy. Contra Red Bull Bragantino competimos e incluso con un jugador menos”, resaltó.



Por último, el entrenador aseguró cuál fue la clave de Junior para que consiguiera el resultado histórico y resaltó su juego por las bandas y la ofensiva que fue letal.



“Respecto a estas transiciones o contraataques contrarios por las bandas, se debió mucho más a que estábamos en una organización ofensiva en la que no teníamos una presión adecuada. Cuando perdimos el balón no pudimos aguantar la presión”, finalizó Fabio Matías.



Este resultado dejó a Junior líder del grupo D y en la próxima fecha recibirá en Barranquilla a Universitario de Perú, equipo que también ganó en el debut y lo pondrá a prueba el próximo 9 de abril.