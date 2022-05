Cali recibe Always Ready: por el primer paso hacia la clasificación

Este jueves el Deportivo Cali recibirá a Always Ready de Bolivia por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, a las 9:00 de la noche en el estadio de Palmaseca.



El conjunto azucarero llega en un difícil momento desde lo anímico, pero sabe que está con la obligación de ganar para poder mantener la ilusión de clasificar a los octavos de final de la competencia, tras el empate a un gol entre Boca Juniors y Corinthians este martes.

El equipo que perdió 3-0 en Tunja regresó a la ciudad y en la mañana del lunes hizo los trabajos de recuperación física, para después juntarse con el grupo principal, que estuvo trabajando durante el fin de semana en la sede deportiva de Pance con miras en este compromiso definitorio del torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica.



Durante el martes y miércoles hicieron los trabajos de fuerza, movilidad y por último culminaron la preparación táctica correspondiente al último duelo de la fecha 5 en la competencia continental.



El onceo elegido tendrá dos modificaciones y ambas defensivas a lo que fue el partido anterior de la fase de grupos contra Corinthians de Brasil, por la acumulación de la tercera tarjeta amarilla del central argentino Guillermo Burdisso y el lateral izquierdo Christian Mafla, en sus lugares estarán muy seguramente Miguel Nazarit y Kevin Velasco respectivamente, mientras Santiago Mosquera ocuparía el lugar de Velasco en la parte ofensiva.



El técnico Rafael Dudamel, se refirió a este importante duelo: “nosotros sabemos que su condición en su gran fortaleza cuando están en La Paz, cuando fuimos allá hicimos un partido de igual a igual, incluso después de comenzar perdiendo por 2-0 lo pudimos terminar ganando 3 a 2, tuvimos muy buenos momentos, futbolísticamente es un equipo que desde su 4-2-3-1 tiene un verticalidad y velocidad en el frente de ataque con sus remates de media distancia”.



“Tienen en Riquelme un centro atacante de mucho oficio, pero defensivamente podemos saber cuáles son sus debilidades, tenemos que seguir en esa línea como contra Boca Juniors y Corinthians, colectivamente ser muy ordenados y sobre todo con mucho carácter y atrevimiento para buscar ganarlo”, complementó el estratega venezolano.

Datos previos



Deportivo Cali nunca perdió como local ante equipos bolivianos en CONMEBOL Libertadores (7 victorias y 1 empate). El único partido que no ganó fue justamente su último en casa ante un equipo de Bolivia: 1-1 vs Bolívar en abril de 2016.



Deportivo Cali no perdió en sus últimos nueve partidos en CONMEBOL Libertadores como local (3 victorias y 6 empates). Es su segunda racha invicta más larga jugando en casa en el torneo, solo detrás una de 25 partidos entre 1970 y 1981 (17 victorias 8 empates).



Always Ready cayó en los dos partidos que no pudo anotar en CONMEBOL Libertadores 2022 y no perdió en aquellos que si logró marcar (1 victoria y 1 empate). Además, cada vez que anotó, lo hizo por duplicado.



Aldair Gutiérrez, de Deportivo Cali, y Alex Rambal, de Always Ready, realizaron 19 entradas en la CONMEBOL Libertadores 2022, el máximo hasta el momento entre los jugadores que disputaron la fase de grupos del torneo actual.





Alineación probable



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Aldair Gutiérrez, Miguel Nazarit, José Caldera, Kevin Velasco; Enrique Camargo, Jimmy Congo, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Santiago Mosquera; Ángelo Rodríguez.

D.T.: Rafael Dudamel.



Always Ready: Arnaldo Giménez; Marc Enoumba, Alex Rambal, Nelson Cabrera, Jorge Flores; Sergio Rodríguez, Gustavo Cristaldo, Alejandro Chumacero, Cristhian Árabe; Juan Carlos Arce, Marcos Riquelme.

DT: Eduardo Villegas.



Estadio: Deportivo Cali.

Horas: 9:00 p.m.

T.V.: Espn, Facebook Watch CONMEBOL Libertadores y Star+.



Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15