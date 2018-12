'Tengo contrato por dos años, no he hablado con los jefes': Almirón

Atlético Nacional quedó por fuera de la Copa Libertadores contra Atlético Tucumán. A pesar de haber ganado la vuelta, 1-0, con anotación de Omar Duarte, el resultado de ida de 2-0 fue lapidario para el cuadro verde.

El conjunto antioqueño se fue chiflado por su gente y Jorge Almirón, entrenador del equipo, fue despedido del estadio con un cántico que pedia el fin de su ciclo. Sin embargo, en rueda de prensa, Almirón confirmó que no va a renunciar, pero todo puede cambiar cuando dialogue con los directivos.



“No pensé en la renuncia y ni lo pienso. A mí me contrataron por dos años y no he hablado con la directiva. Obviamente esto es un golpe duro, pero tengo la semana para hablar. Todo dependerá de lo que quieran los jefes. Yo tengo contrato y nunca voy a forzar nada. Yo estoy bien, pero no he tomado ninguna decisión todavía. Si hay que tomarla, la tomaré mañana o pasado mañana”, afirmó el técnico verdolaga.



Al ser consultado sobre el clima hostil que vivirá de ahora en adelante, el argentino declaró. “Se está manipulando para que se fuerce una situación, pero lo entiendo. La gente es muy importante porque esto es un equipo muy grande y el equipo depende de la gente para que venga al estadio, pero son cosas que tiene este oficio. Yo tengo que estar muy frío para hablar con la gente que me contrató por dos años y el proceso va bien.”



Nacional fue muy superior a su rival en el primer tiempo, pero en el segundo decayó bastante. Sin embargo, el técnico gaucho comentó que hubo dos jugadas puntuales que afectaron el desarrollo del juego: “Tuvimos hasta la última chance del partido dar vuelta la serie, el equipo fue muy superior. Tuvimos una jugada dudosa que fue penal y tendría que haber expulsado un jugador de ellos que le pegó un codazo a Alexis. Se pueden ver como excusas, pero es la realidad”.



El argentino sacó a Gonzalo Castellani y Aldo Leao Ramírez, los únicos que le daban juego por el medio para buscar el gol por los costados, haciendo muy predecible el ataque de los locales. El estratega verde manifestó sus razones: “Castellani salió con un golpe en el gemelo, pensamos que con Yerson podíamos meter más dinámica. Al final del partido, Lucumí estaba desbordado cada vez que iba por su sector y necesitábamos gente en el área también”.



Almirón admitió que tuvieron varias opciones de gol, que no pudieron concretar; y explicó la jugada en la cual Gustavo Torres paró de correr a pesar de que estaba solo y habilitado: “Tuvimos muchas chances de gol, llegamos por la banda, en el área ganamos todas. Explicar lo inexplicable es complicado. Un jugador de ellos se avivó y tocó el silbato hizo frenar a Torres cuando se iba solo frente al arco. Si seguía, posiblemente era gol y estaríamos hablando de otra cosa”.



Igualmente sostuvo que es difícil armar un equipo ganador, parecido al que ganó la Libertadores en 2016 y que eso requiere tiempo.



“Este equipo ganó la Libertadores hace muy poquito y de ese plantel quedan tres jugadores. Hay muchos jugadores jóvenes que van en un gran proceso. Estuvimos a un minuto de salir campeones de la liga de Colombia y hoy nos quedamos afuera de la Libertadores haciendo muchos méritos para seguir. El equipo está fuerte y no es fácil construir un equipo cuando se desarma totalmente. Para construir un equipo se necesita tiempo y cuando los resultados no se dan, hay presión”, declaró.



Finalmente, Jorge Almirón volvió a criticar el calendario del campeonato colombiano, ya que le toca jugar mucho y entrenar poco. “Muchos jugadores van rotando por la cantidad de partidos. Jugamos seis partidos en 16 días, eso no existe en ningún lado del mundo. Vamos buscando alternativas para que los jugadores no se lesionen. Es una gran experiencia estar en Colombia, para mí es nuevo muchas cosas, como entrenar poco y jugar mucho. Tengo que adaptarme a eso”, sentenció el entrenador gaucho.





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín