Ortiz ya analizó al próximo rival del Cali en la Libertadores Femenina

El Deportivo Cali ya está enfocado en los que serán los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2022, cuando enfrenten el sábado a Ferroviaria de Brasil, por un cupo a las semifinales del torneo más importante del continente a nivel de clubes.

Sobre la goleada contra Always Ready, el técnico Jhon Alber Ortiz destacó el lado positivo: “es muy bueno, es positivo mirándolo desde la estadística, porque terminamos con una buena cantidad de goles, algo que ha sido esquivo en algunos partidos, incluso en la liga, pero también contentos, porque le dimos juego a algunas niñas que no habían tenido la oportunidad y sumaron minutos, que es lo importante”.



“Pensando en lo que se viene, creo que el equipo desde lo mental se encuentra muy bien. Es la posibilidad de que todas jugaran, sumaran minutos, porque es muy importante en un torneo corto sumar, ya que si miras al banco hay de donde echar mano como decimos. Todo el balance apunta a un futuro inmediato como lo es Ferroviaria”, añadió el entrenador caleño.



Del balance general, habló que “el equipo mentalmente está muy fuerte, lo venimos comprobando partido a partido. Alguien por ahí, en un tiempo me dijo que los equipos grandes se construían así, cuando se iba encontrando poco a poco y creo que el equipo viene en esa alza. Era un rival para tener confianza y anotar goles, no pensábamos la cantidad, pero lo asumieron con mucho respeto”.



Enfatizó en el próximo rival: “hay que tener en cuenta que es un equipo que ya fue campeón de esta Libertadores, que sabe jugar esta clase de partidos. Como casi todos los equipos brasileños, intenta jugar al piso, darle buen control y manejo al balón, y eso lo hace un equipo agresivo. Son fuertes por el carril central, pero tienen unas jugadoras por banda que son interesantes. No diríamos que es un equipo completo del todo, porque en algunas cosas te cometen errores, por lo que hay que estar concertados y atentos desde el minuto 1 al 96”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15