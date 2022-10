¡Goleada histórica! Cali logró decena de goles frente a Always Ready

Deportivo Cali goleó 10-1 a Always Ready de Bolivia por la tercera y última fecha de la fase de grupos en la zona A de la Copa Libertadores Femenina 2022, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito en Ecuador. En donde el cuadro verdiblanco dominó el partido de inició a fin y terminó la fase regular del torneo con puntaje perfecto, para afrontar los cuartos de final el próximo fin de semana.



El partido comenzó con todo el dominio de las caleñas, que a los 2 minutos marcaron el primero, luego de un mal rechazo de las bolivianas. Tatiana Ariza tomó el rebote, buscó su mejor perfil y marcó un gran gol al ángulo superior izquierdo de la guardameta Mónica Ballon.



Dos minutos más tarde, Elexa Bahr por el costado izquierdo metió el balón al área, el rechazo del rival no fue efectivo, le quedó a Manuela González que remató, pero pegó en una defensora. Farlyn Caicedo estuvo atenta a la acción, recibió la pelota y solo tuvo que empujarla en el área para el 2-0.



Las del altiplano tuvieron algunas aproximaciones, pero sin peligro en el arco defendido por Vanessa Córdoba. Al minuto 14, Elexa tuvo un tiro de media distancia, la arquera detuvo y pegó en el vertical derecho. Cuatro minutos después, las albirrojas realizaron la primera sustitución, entró Karen Rodríguez por Nashmi Segovia.



Entre minuto 23 y 24, llegó el tercero y cuarto gol. El 3-0 fue con Carolina Arias, quien aprovechó un rebote, remató cruzado y la golera la metió en propia puerta. Luego fue Nancy Viviana Acosta, quien fue asistida por Elexa, disparó y concretó el cuarto tanto de la tarde.



Cinco minutos después, Farlyn recibió la esférica del mediocampo de Kelly Caicedo, avanzó con velocidad, eludió a la portera y marcó el 5-0. Al 32, Manuela González llegó al área tras un pase de Elexa y sola frente a la golera, marcó el sexto de la tarde. Tres minutos después, las azucareras tuvieron una desconcentración en defensa, Marilin Rojas jugó con Clenilda Da Silva, quien anotó el descuento de las bolivianas.



Para la parte complementaria se hicieron varias sustituciones. En el Cali ingresaron Lizeth Ocampo, Manuela Pavi y Lady Andrade por Tatiana Ariza, Carolina Arias y Elexa Bahr. Always Ready cambió a su guardameta, salió Mónica Ballon por Paula Valencia.

A los 51 minutos, Wendy Cárdenas habilitó al espacio a Nancy Acosta, quien remató en dos ocasiones y para la segunda oportunidad, pudo concretar el 7-1. La lateral izquierda repitió nuevamente cuatro minutos después, tras un centro de Pavi, tirando de nuevo dos veces y concretando el tercero de su cuenta personal.



Posteriormente llegaron más cambios en el Cali. Ingresaron Kelly Ibarguen e Ingrid Guerra por Acosta y Farlyn. Con las sustituciones las verdiblancas le bajaron un poco al acelerador, donde el cuadro del altiplano pudo salir un poco de su áreas y también tuvo un par de llegadas importantes en el arco de Vanessa Córdoba.



Al final volvieron a amentar el ritmo y marcaron las últimas dos anotaciones con Ingrid Guerra al minuto 80 y al 83 con Manuel Pavi, para el 10-1. El juego de los cuartos de final para el Deportivo Cali será contra Ferroviaria de Brasil, el día sábado 22 de octubre, aún con horario por definir. Mientras que Always Ready terminó su participación en la Copa Libertadores Femenina 2022.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15