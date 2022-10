Lionel Scaloni con un calvario enorme: a un mes del Mundial de Catar

Octubre, un mes que antecede a noviembre, y claro, es una obviedad, y en cualquier año no ocurriría nada, ni habría preocupación. Pero en el 2022, el tema es muy sensible. El Mundial se jugará por primera ocasión en el último tramo del respectivo año y la fiesta mundialista no se hace esperar paralizando a todas las naciones, y a las 32 participantes que buscan por el título.

Sin duda alguna, el problema más grande para los directores técnicos se ha agudizado en octubre, un mes antes de la Copa del Mundo, y en Argentina, las alarmas se prendieron para Lionel Scaloni. El golpe de Lionel Messi y la cantidad de juegos que ha disputado preocupa. Paulo Dybala estará en revisión, y todo parece indicar que no podrá estar en Catar. Ángel Di María podrá llegar unas semanas antes de que Scaloni lance la convocatoria oficial.



Las ligas europeas seguirán y se tomarán un descanso en noviembre cuando se avecine la Copa del Mundo. La gran intensidad de jugar cada tres días o semana tras semana se hace notar desgastando a los jugadores, mientras que cuando el Mundial se desarrolla en junio, las competencias de Europa ya han acabado, por lo cual, puede llegar a ser más fácil recuperar a los jugadores.



Por fortuna para Lionel Scaloni, Messi ya se recuperó y sumó minutos en la victoria del Paris Saint-Germain contra el Olympique de Marsella, pero ahí es cuando aparece el dolor de cabeza. Seguramente, Christophe Galtier seguirá alineando a su estrella en la Ligue 1 y en la Champions League. Por esta razón, corren el riesgo de que se vuelva a lesionar.



Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina fue entrevistado en el canal oficial de Twitch AFA Estudio y no dudó en reconocer la gran preocupación, “los futbolistas están jugando muchos partidos. Octubre es terrible. Puede haber problemas como está habiendo, lesiones o sanciones”, mencionó también que, “es una etapa bastante difícil”.



Aunque le preocupe mucho, Lionel Scaloni sabe que no puede meterse en las instrucciones de los directores técnicos en sus planteles y no hay mucho que pueda hacer para controlar la situación, “cuando pasa algo me preocupo, pero poco se puede hacer. Soy de la idea de que el jugador tiene que salir a la cancha a jugar y no pensar en lo que viene. Puede ser perjudicial. Que jueguen natural. Les decimos que no vale la pena maquinarse tanto tiempo antes del Mundial, no tiene mucho sentido. Queremos que disfruten el proceso e intenten pasarla bien”.



Por último, Lionel Scaloni habló sobre el ambiente en la albiceleste, “queremos que siga así esta conexión con la gente, más allá de los resultados. Cuando estamos unidos, Argentina es difícil de batir. En el último partido con Jamaica cerramos un proceso de casi cuatro años. Se lo dije a los jugadores, fue un camino muy lindo, con momentos no fáciles, pero la mayor parte fue muy emotiva. Lo disfrutamos un montón y ahora tenemos que enfocarnos en el Mundial”. Argentina debutará contra Arabia Saudita. Luego enfrentará a México y finaliza la fase de grupos ante Polonia.