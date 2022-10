Paniagua habló de Tanzania y su felicidad de tener a Linda Caicedo

Después de su contundente resultado a China para ganar una histórica clasificación a los cuartos de final del Mundial femenino Sub-17, la Selección Colombia espera seguir en ese buen rendimiento de las manos de Linda Caicedo frente a Tanzania, rival africano que sorprendió en el grupo D.



Por ello, Carlos Paniagua empezó a preparar el duelo contra las africanas y habló de cómo es enfrentarlas y qué le espera a Colombia para seguir encaminadas en el Mundial femenino de la categoría.



“Tanzania tiene jugadoras rápidas, atléticas y que están haciendo también historia y que, por algo, llegaron a cuartos de final, dejando en el camino a Francia y a Canadá. No podemos ir al choque con estas jugadoras que son muy fuertes. Las condiciones hay que ponerlas con la pelota”, explicó Carlos Paniagua en conferencia de prensa previo al partido.



Igualmente, el entrenador del seleccionado femenino se refirió a Linda Caicedo, la mejor jugadora de Colombia en la actualidad y que se ha convertido en la máxima referente de este equipo para seguir haciendo historia en este Mundial.



"Es un orgullo tener una jugadora como Linda Caicedo, ella está feliz, es una jugadora humilde tranquila, esto me alegra a mí, al grupo y alegra a todo el fútbol femenino en Colombia”, finalizó Paniagua, motivado.



El partido de Colombia contra Tanzania no tendrá a Camila Correa por acumulación de amarillas y a pesar de la duda de Paniagua de quién será su reemplazo, el seleccionador espera que sus dirigidas hagan un buen partido el próximo sábado 22 de octubre a las 6 de la mañana.