Macalister no le come a Mineiro: ‘Tenemos que tener ambición’

Millonarios logró la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores al derrotar a Universidad Católica de Ecuador y el equipo de Alberto Gamero ahora tendrá que mejorar su rendimiento para dar la sorpresa contra Atlético Mineiro, su próximo rival.

Uno de los que habló en conferencia de prensa luego de la clasificación frente a Católica fue el capitán de Millonarios, David Macalister Silva, quien rescató lo hecho por el equipo en el segundo tiempo.



“No estábamos acostumbrados a jugar con dos delanteros y por ahí nos costó un poco”, fueron una de las primeras palabras del capitán Macalister Silva.





De igual manera, ya pasando la página de haber sufrido para clasificar, el capitán habló de la importancia de su próximo rival que es Mineiro y al ser indagado sobre si el empate le servía al equipo en la ida que se jugará en El Campín, Silva fue enfático en que no debe ser así.



“No, no vamos a quedar conformes firmando el empate porque tenemos que tener ambición contra Mineiro”, dijo contundente Macalister Silva.



Por ahora, Millonarios aún no tiene horarios definidos para el juego contra Atlético Mineiro, pero lo cierto es que deberán mejorar y hacer respetar su casa para poder sacar ventaja e ir con opciones a Bello Horizonte.