Alberto Gamero: regreso de Fernando Uribe y relevo contra Cali

Millonarios logró el objetivo, cupo a la siguiente fase de la Copa Libertadores, buscando mantenerse en el ámbito internacional. Victoria contra Universidad Católica y disputarán la siguiente ronda contra Atlético Mineiro.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló de lo que fue el duelo contra los ecuatorianos, el regreso de Fernando Uribe y la nómina que tendría frente al Cali.



Análisis partido y cambio en el entretiempo: llevarles otro delantero era vital. No era el plan, sino la capacidad que tuvieron ellos, inteligencia. Cuando tiraron muchos centros, de todo lado, pedía que no hicieran eso. Los muchachos entendieron, coparon la cancha y circularon el balón.



Generamos las opciones, terminamos el duelo apretado. Ellos cobraron tiros de costado y en eso son fuertes, eso lleva riesgo. En un par de contras pudimos aumentar el marcador. Es felicidad esta clasificación.



Accionar de Uribe en la cancha y Mineiro: es una alegría, cuando él entró, nos dio esa sensación de que lo hizo alegre, lorigado. A mi me alegra cuando le va como hoy, sé de sus dificultades y para el fue agradable. La verdad no tenía presupuestado su entrada.



No quería que estuviera 45 minutos y vi a Castro cansado. No lo tenía en mente pero es satisfacción para nosotros. Es felicitar al departamento médico, nos lo entrega de una gran forma, para competir.



A Mineiro lo conocemos, los brasileños son buenos. Tendremos el primer partido acá, hay que ir ganando a la vuelta. Es un equipo de categoría, con competiciones internacionales. Me dejaron una gran sensación y ojalá podamos competir para llegar a grupos.





Hoy se hizo un desgaste grande. Esperare el sábado para ver qué jugador estará en la capacidad. Pero debo pensar en el duelo del miércoles, hay cosas que de pronto, se que todos me criticaron por lo de Manizales.



Los muchachos ese día en Quito casi no durmieron. Llegamos a Bogotá a las 2 de la tarde y no podíamos entrenar. Cuando uno ve el esfuerzo de un grupo, se cansan, más que otros.



Perlaza y Cataño salieron con calambre, Llinás salió estallado. Tengo la tranquilidad de tener un buen grupo. En Manizales nos dejó una buena sensación el grupo.



Luis Carlos tendrá mañana el examen, para mirar que es lo que tiene y cuál es el punto q seguir o si debe esperar un poco para jugar. Estos días sabremos.



Hay que darle otra variante al equipo, quizás no con los centros, pero hay veces que toca. Lo que siempre sale en la estadística dicen que no llegamos una sola vez, pero jugamos en campo propio. Les decía a ellos de un pase en el área, para que el volante esté en el costado, lance un centro.