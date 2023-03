Cataño y su mensaje al fútbol en paz: ‘No se sentó el precedente’

Daniel Cataño tiene pendiente una fecha de sanción, luego de que el Comité Disciplinario determinara que no iban a tener en cuenta el recurso de reposición, luego de los incidentes ocurridos en el estadio Manuel Murillo Toro, en el partido que iban a jugar contra Tolima.



Con ese panorama, el volante no será tenido en cuenta por Gamero para el duelo de este fin de semana, contra el Deportivo Cali. El tiempo fuera le favorecerá al antioqueño, pues Millonarios estará afrontando la otra semana el partido contra Atlético Mineiro, por la siguiente ronda de Libertadores.



Cataño, autor de uno de los goles del triunfo, habló con los medios de comunicación y FUTBOLRED, en la zona mixta, acerca de lo que ha sido su desempeño en la cancha, ante las adversidades “Creo que la paz y la tranquilidad es conmigo, por lo que ha pasado. No he salido a los medios en ningún momento, me he blindado con mi familia y ha sido la mejor decisión. Creo que es una recompensa de dios, agradecido con este grupo, la hinchada, que me respaldaron, también los directivos. Todos han estado pendientes de eso y necesitábamos ese triunfo”.



Ante las preguntas por la decisión del Comité, dijo “Opinar de eso ya que, cumplimos tres fechas. Seguramente el domingo posiblemente ni me vayan a poner, jugamos el martes. Yo hago de cuenta como si no estuviera sancionado, simplemente que me están cuidando para jugar contra Mineiro. Hay que ver el lado positivo”.



Agregó “Dimayor y el comité se encargará de ese tipo de cosas, solo nos queda cumplir. Uno queda triste, si bien me equivoco en la reacción, es un tema que no se debe mirar por las leyes, sino por el contexto de la situación. Si hubiera querido agredirlo más fuerte, lo tenía en el piso. Dios me dio la tranquilidad para respirar, pensar y no cometer un error”.



Aprovechó para mandar un mensaje a los hinchas, evitando que vuelvan a ocurrir ese tipo de incidentes “Es una invitación para la gente, que de la violencia no se saca nada bueno. Obviamente uno queda triste y con ese sinsabor, por todo. Saben mi espacio, donde yo trabajo, jamás pensé que iba a pasar. Un insulto o una palabra mala contra uno es normal, llevo 15 años jugando fútbol y así haya botado un penalti con Tolima, en algún momento como rival de otros equipos, hemos sentido esos insultos”.



Concluyó con la intención de que no se repitan esos hechos, pero sin olvidar que los insultos están, enfatizando que el problema real es cuando ocurren situaciones como las de Ibagué “Pasar a la agresión es un tema delicado. Es una invitación a los hinchas del fútbol a vivirlo en paz, es solo fútbol. Jugar con ese ambiente hostil, a veces, es bueno, que te digan algo, te ayuda. Lo ha hecho Viera, Teo, Messi sacándose la camiseta, es algo normal, pero la idea era sentar el precedente, y el precedente nos lo sentaron a los jugadores de fútbol”.