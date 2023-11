¡Una fortuna! El botín reservado para el campeón de Copa Libertadores

¡Llegó la hora! La final de la Copa Libertadores 2023 entre Boca Juniors y Fluminense está aquí, se disputa este sábado en el estadio Maracaná y ofrece un premio gordo al campeón.

Boca llegó a esta instancia tras una difícil eliminatoria contra Palmeiras que se decidió por penaltis. Si gana sería la séptima corona de su historia.



Fluminense, entre tanto, superó al también brasileño Inter de Porto Alegre, pero salió airoso con el 4-3 final. Va por su primera Copa Libertadores.



Pero, más que la gloria de ser campeón, esto pasa por el dinero. Y hay mucho destinado al que levante el trofeo en el Maracaná.



Las cuentas de Fluminense van en US$ 9,15 millones, repartidos así:



Fase de grupos: US$ 3 millones

Fase de grupos (mérito deportivo): US$ 900.000

Octavos de final: US$ 1,25 millones

Cuartos de final: US$ 1,7 millones

Semifinales: US$ 2,3 millones



Boca Juniors ya facturó US$ 9,45 millones, divididos así:



Fase de grupos: US$ 3 millones

Fase de grupos (mérito deportivo): US$ 1,2 millones

Octavos de final: US$ 1,25 millones

Cuartos de final: US$ 1,7 millones

Semifinales: US$ 2,3 millones



Y falta el premio gordo: US$ 21 millones por ganar este sábado. Significa que si Boca es campeón facturará un total de US$ 30,45 millones y si lo es Fluminense serán US$ 30,15 millones. ¡Todo en un solo partido!