Polémica en Brasil: hinchas de Fluminense golpearon a los de Boca

Se palpita la gran final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y a dos días del importante choque, hinchas del club argentino han empezado a llegar a territorio brasileño para empezar a vivir el gran ambiente.

Sin embargo, no todo es bueno en la previa del encuentro entre ambos clubes, pues hinchas de Boca Juniors que acudieron a las playas de Copacabana, en Río de Janeiro, se encontraron con algunos aficionados de Fluminense, quienes los golpearon y hasta les terminaron robando sus pertenencias.



En videos difundidos en redes sociales, se dio a conocer cómo los de Fluminense atacan a los de Boca, cuando estos estaban compartiendo en las playas y fueron sorprendidos por los rivales, armándose una batalla campal en este sitio icónico de la ciudad brasileña,







#AHORA - Graves incidentes en las playas de Río: los hinchas de Boca, emboscados por los de Fluminense. pic.twitter.com/4rRA9jCBba — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2023

La represión de la policía de Río reprimiendo a los hinchas de BOCA que eran las víctimas. pic.twitter.com/Oc1FCqHKX7 — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) November 2, 2023



Tras la guerra que se desató, la Policía local llegó al lugar, pero varios aficionados de Boca mencionaron que no se sintieron seguros con las autoridades, pues algunos también terminaron agrediéndolos físicamente.



Por ahora, no se reportan capturados y Conmebol no se ha pronunciado tras estos terribles hechos que se viven a horas de la gran final.