América fue incapaz de superar la estrategia de Cerro en Libertadores

América de Cali tuvo un pálido debut este miércoles en el Grupo H de la Copa Libertadores al caer 0-2 jugando como local ante Cerro Porteño, de Paraguay, en el Estadio Alfonso López, de Bucaramanga.

Anecdóticamente, es el mismo resultado de la primera fecha del torneo continental el año pasado, cuando los rojos perdieron con Gremio, de Porto Alegre, en el Pascual Guerrero.



Para FUTBOLRED, aquí están los detalles que enmarcaron la derrota del campeón colombiano en su estreno en el certamen de la Conmebol:



No supo resolver la estrategia del rival: Francisco Arce seguramente revisó los videos de la Liga BetPlay I en los que América sufrió con Medellín, Millonarios y Equidad, porque hizo un planteamiento parecido, bloqueó a Juan Cruz Real y se llevó un importante botín para Paraguay.



Con dos bloques inexpugnables no sufrió el partido a pesar de la posesión de su rival, pero en los momentos clave consiguió dos goles vitales para asegurar un triunfo importante fuera de su territorio. Sus toques cortos y transiciones fueron letales para superar una zaga que se vio frágil.



El tiempo se consumió y el entrenador argentino no pudo darle la vuelta al pizarrón de Arce. Derrota que preocupa en medio de una serie de equivocaciones que llegaron desde el banco.



Defensa permeable y sin reacción: Jugar con Pablo Ortiz como lateral izquierdo es resignar la posibilidad de abrir ese brazo para atacar, pero también, por posición natural, él tiende a tirarse al centro y otorga espacios al atacante que se perfile por allí.



Esta vez no fue la excepción y Robert Morales aprovechó para marcar el primer gol. Luego se dio ventaja en una transición de Mateus Goncalves y Ángel Cardozo castigó la lentitud y falta de reacción tras el rebote de Joel Graterol.



Los 'diablos' quedaron muy mal en sus regresos, su presión fue débil y le dieron muchos espacios al elenco 'guaraní', especialmente en los dos goles.



Chocó y rebotó con ese doble bloque visitante: Cerro Porteño mostró mayor jerarquía durante todo el compromiso, se paró bien en contención e hizo que los extremos escarlatas naufragaran en sus pocos intentos. Mathías Villasanti y Claudio Aquino lucieron firmes y no permitieron que América generara juego en la mitad.



Posesión sin hacer daño: Tener la pelota no sirve de nada si no se aprovecha en el arco rival. Eso fue lo que hizo América, que mantuvo el esférico a lo largo del partido sin ser profundo, creando muy pocas oportunidades en el pórtico del brasileño Jean Fernandes, que prácticamente no fue exigido.



Todo lo contrario a lo que realizó Cerro Porteño, que aparte de rematar en 6 ocasiones sin hilvanar con mayor frecuencia, marcó dos goles en momentos clave.



Muy mal en ataque: Se esperaba que jugadores importantes y experimentados como Yesus Cabrera, Rafael Carrascal, Duván Vergara, lo mismo que el juvenil Santiago Moreno, pudieran sacarle provecho a su habilidad para desajustar a ras de piso la férrea defensa del cuadro paraguayo, pero primó el juego físico de ellos.



Tal vez en la opción más clara para empatar se dio al minuto 80, Moreno no remató ante la cara de Jean Fernandes y se equivocó en el receptor del pase, ya que en vez de ceder el balón a Gustavo Murillo, que venía de atrás, lo dejó en Yesus Cabrera, que tenía dos jugadores encima.



Jugó al desespero: Con el marcador en contra, Juan Cruz Real no le dio buena lectura al partido y terminó jugando al ollazo, a lo que saliera, pero Cerro Porteño estaba tan bien parado que solo se vio comprometido en la acción ya referenciada de Moreno, que finalmente evacuaron.



Cambios demorados y no dieron solución: La necesidad de triunfo era del campeón colombiano, que pese a estar en desventaja no tuvo reacción desde el banco. Entró al peruano Aldaír Rodríguez a los 57, pero el atacante inca sigue alejado del arco, y las entradas de Héctor Quiñones y Guillermo Murillo a los 69 tampoco sirvieron para cambiarle un oscuro panorama en el juego ante Cerro.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces