Medellín, a dormir tranquilo: análisis y razones de su clasificación

Mucho tendrá que trabajar Aldo Bobadilla si quiere ser protagonista con Independiente Medellín en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si bien logró superar dos obstáculos frente a Deportivo Táchira de Venezuela y Atlético Tucumán de Argentina, fueron más por lo conseguido en el Atanasio, que a la hora de cerrar sus llaves. A continuación, el análisis del rojo en estas fases previas del torneo de clubes más importante del continente.

Contra Deportivo Táchira en el Atanasio, Medellín fue un equipo demoledor. El conjunto venezolano no puso mucha resistencia y con un gran partido de Andrés Ricaurte y Javier Reina liquidaron gran parte de la serie y fueron con un 4-0 a Venezuela, donde no lograron mostrar un juego agresivo y preciso, por momentos fueron lentos y en gran parte se dedicaron más a pelear por el mal estado de la cancha, que por su manera de jugar.



Terminaron contra las cuerdas, perdiendo 2-0 y desnudando falencias en la parte ofensiva y en su zaga, donde concedieron rebotes imperdonables en una Copa, donde se paga muy caro. No obstante, pudieron solventar ese escollo y enfrentar a un equipo con mayor dificultad como Atlético Tucumán de Argentina.



El ‘decano’ del norte argentino no venía bien en el campeonato y estaba lejos de ser aquel conjunto que llegó a cuartos de final en la edición 2018. Los tucumanos llegaron al Atanasio y con su juego directo fueron presa fácil de un Medellín que no se desgastó mucho para ganar. Aunque esta vez la ventaja fue corta y para el juego de vuelta, debían arriesgar un poco más si querían hacer valer lo obtenido en Colombia.



En el estadio José Fierro, Medellín fue un mar de nervios. En lo defensivo mostró errores en conceder rebotes y el juego aéreo, donde su rival era más fuerte. Se dejó provocar y cayó en las fricciones propias de una fase definitiva. En el ataque, desperdiciaron ocasiones claras de gol que hubiesen podido ahorrar el sufrimiento de los penales.



Instancia en donde mostraron nuevamente la categoría de sus partidos como local y con una buena precisión de los cobradores, quienes anotaron los cuatro penales, sumado a Andrés Mosquera quien atajó un cobro, con la fortuna que el rival erró otro cobro, el poderoso confirmó su regreso a la fase de grupos, tras dos temporadas y buscará, sobre la marcha, darle pelea a un Boca que encontró su juego en las últimas fechas en la Superliga Argentina, un Caracas que ya enfrentó en pretemporada y un Libertad en construcción, pero que tiene el mando de un veterano como Ramón Díaz, sumado a los ex Nacional Daniel Bocanegra y Alex Mejía, quienes pondrán el listón de rendimiento más alto.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: juanchoserran8