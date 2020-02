Medellín aguantó y cumplió el sueño: está en grupos de Libertadores

Deportivo Independiente Medellín venció 2-4 por penales al Atlético Tucumán y avanzó a la fase de grupos en la Copa Libertadores 2020, donde enfrentará a Boca Juniors de Argentina, Libertad de Paraguay y Caracas de Venezuela. Pese a que Atlético Tucumán ganó 1-0 en juego de vuelta e igualó el marcador global por intermedio de Leonardo Heredia, la tanda de los penales tuvo a un Andrés Mosquera atento y Adrián Arregui quien definió la clasificación.

Los primeros minutos fueron de estudio y con el control de la pelota repartido. Atlético Tucumán empleaba el juego directo, mientras que Medellín buscaba por las bandas, desequilibrar la zaga del local. Al minuto 8, Javier Toledo en jugada peligrosa, generó la primera jugada de peligro. El delantero argentino intentó de media volea, pero la pelota se fue por encima del arco de Andrés Mosquera.



El equipo argentino seguía atacando, mientras que la visita aguantaba las llegadas del rival, en el mediocampo no había trámite de la pelota y todo sucedía con pelotas largas a las áreas contrarias. Al minuto 20, un centro desde el costado izquierdo por parte de Guillermo Acosta, luego Javier Toledo asistió de cabeza y tras un error de Jesús Murillo, llegó Leonardo Heredia rematando a quemarropa abriendo el marcador en favor de Atlético Tucumán, igualando el marcador global.

👏 ¡El gol que llevó a los tiros desde el punto del penal a @ATOficial! ¡Tremendo remate que rompió hasta la red! pic.twitter.com/PIdoCEJXkI — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 26, 2020

Tras el gol, Medellín no lograba salir de su área, mientras Atlético Tucumán buscaba aumentar la ventaja. Promediando la media hora de juego, los colombianos se aplomaron más en el terreno de juego, aunque el partido se tornaba cortado por las constantes faltas en el centro del campo. El DIM caía en el juego de Tucumán y Andrés Ricaurte no lograba desmarcarse, por lo tanto, el fútbol de la visita no aparecía.



Al minuto 42, una mano de Yonathan Cabral derivó en una falta cerca del área tucumana, un par de minutos después y tras una jugada de laboratorio, Medellín no logró aprovechar esa oportunidad. El primer tiempo terminaba con un local cómodo con el resultado parcial y la visita con muchas dudas en generación ofensiva.



En la etapa complementaria, Medellín salió con otro semblante. La llegada de Javier Reina por Máicol Balanta, hizo un equipo más profundo en ataque. A los dos minutos, un remate de media distancia de Larry Angulo, sorprendió a Cristian Lucchetti, pero la pelota salió ligeramente desviada. Sin embargo, Tucumán recuperaba el control de la pelota y al minuto 5, Javier Toledo anotó, pero el árbitro venezolano Alexis Herrera no lo validó por fuera de lugar del atacante argentino.



Con el pasar de los minutos, el partido subía de temperatura, los constantes roces entre jugadores de Medellín y Tucumán, hacía que el juego se corte mucho. Al minuto 19, una incursión por izquierda de Yulián Gómez derivó en un pase al centro del área para que Larry Angulo remate a puerta, pero la pelota la desvió Juan Fernando Caicedo, sacándola muy cerca de la línea.



Entre el minuto 25 al 30, Medellín se volcó al área rival, donde tenía ganas, pero le faltaba ser preciso a la hora de definir. Al minuto 31, Juan Fernando Caicedo tuvo el empate en un mano a mano, pero Lucchetti estuvo atento para rechazar el disparo con sus manos.



Ambos equipos estaban exhaustos, la humedad y el calor de Tucumán, afectaban en ambos equipos. El juego fuerte, como en gran tramo del partido, fue protagonista en un duelo digno de Copa Libertadores. Al minuto 43, Marcelo Ortiz de cabeza tuvo el segundo con golpe de cabeza, pero la pelota se fue desviada.



Al minuto 44, lanzaron una piedra desde la tribuna local, a lo que el árbitro decidió parar unos segundos el juego. Luego, el venezolano decidió dar cinco minutos de adición en un partido donde hubo mucho dramatismo, mucha fricción y poco juego efectivo. En tiempo de descuento, el pelotazo del local derivó en un remate desviado de Nicolás Aguirre. El partido terminó en tiempo regular con victoria por 1-0 a favor de Atlético Tucumán y la agonía se estiraba a los lanzamientos desde el punto penal.



En la tanda de penales, Atlético Tucumán comenzó con Leandro Díaz, el delantero cobró con mucha fuerza y mandó la pelota por encima del arco custodiado por Andrés Mosquera Marmolejo. Medellín tenía el turno con Andrés Ricaurte, con pierna izquierda, el capitán poderoso puso en ventaja al equipo colombiano.



Era el turno para Augusto Lotti, el delantero de Tucumán cobró al palo de la mano derecha y Mosquera atajó. En el DIM era el turno para Andrés Cadavid, el central colombiano cobró con pierna izquierda y mandó la pelota con fuerza lejos del alcance de Cristian Lucchetti.



El tercer cobro para los argentinos era para Nicolás Aguirre, el jugador de Tucumán cobró al palo de la mano izquierda de Mosquera marcando el 1-2. Leonardo Castro cobró con solvencia y estiró la ventaja a Medellín por 1-3.



El cuarto cobro de Atlético Tucumán era para Monzón, con un disparo sutil, acortó la ventaja en la tanda a 2-3. Para Medellín, el cuarto cobrador de Medellín fue Adrián Arregui, el argentino fue profeta en su tierra y con un tiro rasante marcó el 2-4 y selló la clasificación para el Deportivo Independiente Medellín a la fase de grupos, donde estará en la zona H con Boca Juniors de Argentina, Caracas de Venezuela y Libertad de Paraguay.



El próximo martes 3 de marzo, Medellín recibirá en el estadio Atanasio Girardot a Libertad de Paraguay y el poderoso sigue con su sueño continental intacto.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8