‘Se los hizo solito’: Vélez culpó a Rojas de eliminación de Nacional

Penosa eliminación sufrió Atlético Nacional de la Copa Libertadores. El cuadro verdolaga cayó goleado en el Atanasio Girardot contra Club Nacional y se despidió del torneo en la segunda fase previa.



Los goles del rival surgieron de dos errores del arquero Santiago Rojas quien tuvo un duro encuentro que hizo que se ganara los abucheos y cánticos de su propia afición.



En el primer tanto, el guardameta dio un paso en falso y eso permitió que Juan Alfaro colocara la pelota en el palo del arquero desde un tiro libre. Por su parte, en el segundo Rojas quiso agarrar la pelota tras un tiro de esquina previamente cobrado, pero la misma se le escapó y esto hizo que Rodrigo Arévalo anotara el segundo.

En el tercero poco pudo hacer el guardameta, ya que uno de sus compañeros cometió el penalti y Facundo Velazco lo engañó desde los doce pasos.



Ante este panorama, Carlos Antonio Vélez criticó duramente al arquero paraguayo y lo culpó de la eliminación del equipo.



“Una pregunta... para quién está jugando el arquero de Atlético Nacional? Seguro NO para el q le paga. Los tres goles, y de allá y los de aquí, se los ha hecho solito”, dijo el periodista en su cuenta de X.



Pero no se quedó ahí ya que también culpó al resto de jugadores y destacó que jugaron para el rival todo el encuentro.



“Y no era q con solo sacar a Bodmer se arreglaba todo? Es insólito q le tiren mil centros y pelotas frontales a un equipo paraguayo cuando ellos por aire, son mejores. Jugaron para ellos todo el tiempo La verdad estos jugadores de Nacional están bajo sospecha futbolística. Pareciera q “juegan” para profundizar el lio y no para solucionarlo a no ser q sean así de discretos y limitados”, dijo.

