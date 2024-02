Goleada humillante: Atlético Nacional, eliminado de la Libertadores

Atlético Nacional se despidió este miércoles de la Copa Libertadores luego de caer con Club Nacional por 0-3 en el Atanasio Girardot por la segunda fase previa del torneo. El global de la serie terminó 0-4 a favor de los paraguayos que ahora se verán las caras contra Palestino, de Chile. Los goles del juego fueron de Juan Alfaro y Rodrigo Arévalo.



En la primera parte, Atlético Nacional tuvo su primera chance en los minutos iniciales en una jugada en donde le llegó la pelota a Jefferson Duque y allí el delantero sacó un remate a manos de Antony Silva.



Sobre el 18’, los paraguayos avisaron con Rodrigo Arévalo que se fue de un zaguero de Nacional y se adentró en el área, pero Santiago Rojas respondió de gran manera para evitar el tanto.

No obstante, Rojas pasó de héroe a villano en cuestión de minutos. Y es que tras una falta de Edier Ocampo en el borde del área surgió un tiro libre que terminó con el gol de Nacional de Paraguay de Juan Alfaro que aprovechó que Rojas se movió antes hacia un lado y la mandó a guardar al palo del arquero.



Al 35’, Atlético Nacional tuvo una de sus más claras para descontar con Bernardo Espinosa que intentó un primer remate de zurda que pegó en un rival y luego peleó la pelota y ganó una cabeza que forzó a Silva a estirarse para sacar el balón.



Ya en la segunda parte, el verdolaga lo intentó con Ocampo que agarró la pelota en el borde del área tras un rechazo y sacó un disparo de derecha que pasó bastante desviado. El rival lo intentó siete minutos después en una jugada en donde Nacional quedó mal parado y la pelota le quedó a Facundo Velazco que se sacó a Sergio Mosquera y se fue al área donde sacó un zurdazo que atajó Rojas.



En el 65’, el local llegó nuevamente con Espinosa que cabeceó un gran centro de Dorlan Pabón, pero Silva evitó el tanto con un guantazo. No obstante, la jugada terminó en falta en ataque.



Hacia el 70’, Nacional de Paraguay liquidó la serie. El arquero Rojas no agarró la pelota y dio la posibilidad de que Arévalo tomara la pelota y rematara y pese a que había dos jugadores del verdolaga en el arco no pudieron sacar la esférica.



Cinco minutos después, Silva otra vez salvó a Nacional en doble ocasión. Primero, sacó un fuerte remate de Brahian Palacios y luego atajó un nuevo remate de Espinosa a quemarropa.



En el 78’, el local se salvó de manera increíble. Jordan Santacruz recibió una pelota filtrada y allí el jugador sacó un remate por un lado de Rojas que pegó en el palo, luego ante el afán de despejar los jugadores del verdolaga casi se hacen gol en contra.



Nacional buscó el gol de la honra en un tiro libre cobrado por Pablo Ceppelini que pegó en la barrera y la pelota llegó a Robert Mejía que la mandó a las nubes.



En el final, la visita se encontró con un penalti que sería exitosamente cobrado por Velazco que engañó totalmente al arquero Rojas.



Con este duro resultado, Nacional ahora solo le quedan los torneos locales en esta temporada que tendrá un inicio desde cero con la llegada de Pablo Repetto en las próximas horas.