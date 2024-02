¿Quién es y por qué dudan de agente de Repetto, nuevo DT de Nacional?

Siempre supieron en Atlético Nacional que el plan A (y B y C) era un entrenador extranjero y este miércoles se confirmó: el uruguayo Pablo Repetto es el nuevo entrenador del equipo y la gran ilusión de salir de este oscuro momento que vive, en la zona baja de la tabla de Liga Betplay I 2024 y eliminado de la Copa Libertadores.

El ex Santos Laguna llega para apagar un enorme incendio que tiene focos en distintas instancias de la institución, puede que no en su mejor momento en términos de resultados, pero sin duda con conocimiento de cómo gestionar un club para llevarlo a la disputa de los títulos, como hiciera en el lejano 2016 cuando fue finalista de Libertadores con Independiente del Valle y perdió el título a manos... de Atlético Nacional.

Ahora la suya es la camiseta verde y en medio de las enormes carencias necesita llegar a trabajar a fondo en las causas estructurales de la crisis actual. La duda, claramente, pasa por su equipo: ¿quién acompañará ese gigantesco esfuerzo?

​Se sabe que sus hombres de confianza son Óscar Quagliata, asistente técnico; Marcelo Cabezas, preparador físico y ​Joaquín Casales, analista de rendimiento. Pero hay una sombra atrás de todos que generó suspicacias y es el representante del entrenador, Chiristian Bragarnik.

Se trata de un hábil negociante, con un amplio portafolio de clientes, entre quienes se destacan Lisandro Martínez (Manchester United), Diego Cocca (DT de la Selección Mexicana), Mauro Gerk (Gallos Blancos), Lucas Romero (León) y Eduardo Coudett, entre otros.



¿Y por qué hay preocupación en este caso? Por un antecedente no menor: cuando Jorge Almirón llegó al verde, en 2018, por la misma puerta que él entró llegó su agente, responsable de la llegada de refuerzos que no solo no dieron resultado sino que, tras la salida del DT, se convirtieron en auténticos dolores de cabeza por sus elevados costos.

La afición no olvida nombres como Fernando Monetti, Diego Braghieri, Gonzalo Castellani y Rafael Marcelo Delgado. Y si se suman ejemplos como Jader Gentil, quien llegó prestado sin opción de compra y por directa gestión de Paulo Autuori, quien lo conoció en su paso por Athletico Paranaense, pues la preocupación parece muy válida.

En todo caso, hay un mensaje de tranquilidad: fuentes consultadas por FUTBOLRED en Atlético Nacional indicaron que esta vez se blindaron completamente de esas influencias, usando la poco usual estrategia de eliminar intermediarios.



"El trato fue directo con el DT y se le dijo que nada que ver con ese señor y sus jugadores", dijo la fuente, que insistió en que fue el propio Repetto quien estableció los términos del contrato y llegó a los acuerdos básicos, sin la intervención de Bragarnik. Habrá que ver si a su llegada decide incorporar los refuerzos y seguirles la pista de esos jugadores... para verdades, el tiempo.