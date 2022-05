Dudamel fue claro sobre la eliminación y habló de la Sudamericana

El Deportivo Cali cayó eliminado de la Copa Libertadores 2022, al ser derrotado un gol por cero contra Boca Juniors en Buenos Aires.



El equipo no tuvo un buen partido, fue superado holgadamente en gran parte del mismo y cuando llegó el gol en contra, no tuvo la reacción necesaria.



Al finalizar el juego, el técnico Rafael Dudamel analizó lo que sucedió en la cancha.

“Nuestro semestre no ha sido bueno, después a nosotros nos toca hacer un análisis mucho más profundo. Hemos comenzado con jugadores que inicialmente eran prospectos y hoy terminan siendo una realidad, esto es muy valioso para un club como filosofía principal y sobre todo en esta crisis económica que afronta la institución, y dentro de todo, tenemos la realidad de lo que apostamos con las nuevas incorporaciones, iniciamos con mucha ilusión, lastimosamente no se nos dio”.



Resaltó en nivel del rival: “hoy hemos terminado con un equipo bastante canterano y bien competitivo, hemos jugado acá en La Bombonera, un escenario que ya conocemos todos, lindo para disfrutar, supimos competir contra el campeón del fútbol argentino y por supuesto, el resultado no me da crédito para resalta algo más”.



Habló sobre la Copa Sudamericana, tras quedarse con el tercer puesto del grupo E: “en la interna sabemos cuánto hemos desarrollado y evolucionado para todo lo que viene, tanto Copa Sudamericana, que no es poca cosa para nosotros y prepararnos para el segundo semestre del torneo local”.



Referenció la competitividad del partido: “pareciera que planificamos un partido para ir en el 0 a 0 apuntando al empate y de repente te encuentras con un gol en contra y te toca cambiar el plan, y no es tan así. Hay una diferencia en la dinámica e intensidad de este tipo de rivales, que juegan en una liga mucho más competitiva que la nuestra, no estoy descubriendo nada nuevo, en la que a nuestros jugadores les costó adaptar desde primer tiempo con el 4-3-3 de ellos y el 4-4-1-1, sus volantes interiores y extremos intentaban una recuperación inmediata tras perdida y nos faltaba descargar más rápido con el ataque”.



Fue claro sobre la reacción que no tuvo el equipo: “hay veces que tú quieres salir al ataque y el rival por virtud y trabajo no te lo permite, para nosotros era importante terminar el primer tiempo en la igualdad, pasar los momentos más enérgicos del rival y después con el resultado en contra, Boca tenía que retroceder un poco más”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15