Un Cali muy discreto dejó escapar el sueño continental: análisis

En la noche de este jueves, Deportivo Cali cayó eliminado de la Copa Libertadores 2022, al perder por la mínima diferencia contra Boca Juniors, en el estadio Alberto José Armando de Buenos Aires, por la última fecha de la fase de grupos. Los azucareros tuvieron un partido muy discreto a nivel ofensivo y por una desconcentración en una pelota quieta, sucumbieron en La Bombonera.

Para FUTBOLRED, este es el análisis de la eliminación del Cali en la Libertadores:



Se dejaron meter en el fondo del campo: no fue durante todo el partido, pero por muchos momentos del mismo, Boca metió al Cali en su terreno a través de la necesidad que tenían y los azucareros por varios momento lo sufrieron con cierres providenciales de los defensores, atajadas importantes de Guillermo De Amores, e incluso la fortuna del palo; al final después de tanto intentarlo, los argentino consiguieron el tan anhelado gol.



Desconcentración en el gol: a pesar de no hacer un buen juego en la defensa, el Cali sacaba el cero y con ello la clasificación, pero al minuto 54, ese cobro de costado le salió muy caro, perdiendo la marca en el primer cabezazo, De Amores rechazó el balón al centro del campo y Alan Varela tuvo todo el tiempo a su disposición para acomodarse y sacar el remate, que le costó la clasificación a los octavos de la Libertadores.



Poca participación ofensiva: antes y después de gol de Boca, Cali mostró muy poco ofensivamente. En el primer tiempo solo tuvo una opción importante con Jhon Vásquez, que rechazó Agustín Rossi. En el segundo tiempo solo pudieron llegar dos veces con algo de peligro y ambas ya con el marcador en contra, pero sin preocupación inminente para el arquero gaucho.



Los cambios no fueron efectivos: para el segundo tiempo entraron Carlos Robles, Harold Mosquera y Carlos Lucumí. Robles entró para tener una mejoría en el medio campo y sostener el empate, pero en esa jugada llegó el gol. Mosquera no pudo



mejorar el trabajo de Yony González y solamente tuvo una oportunidad que no definió de buena forma, y Lucumí, que no se vio en los minutos que estuvo.



La clasificación se perdió en otros juegos: para nadie es un secreto que el partido en Buenos Aires era de los más complicados y donde el Cali debía hacer mucho más para conseguir un buen resultado, pero tuvo dos juegos en el cual la historia pudo cambiar. El primero contra Always Ready de Bolivia en la fecha 3 en La Paz, a pesar de estar de visitante, empezó perdiendo, empató y tuvo para ganarlo con varias oportunidades, y el segundo contra Corinthians en la fecha 4 en Palmaseca, no aprovecharon la localía, desperdiciaron opciones claras e incluso un penal, y a la hora de la sumatoria total, fueron los puntos que le faltó a los verdiblancos.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15