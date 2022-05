¡Adiós al sueño continental! Cali perdió 1-0 contra Boca Juniors

Boca Juniors derrotó 1-0 al Deportivo Cali por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, en el estadio Alberto José Armando más conocido como La Bombonera; eliminando al conjunto azucarero de la máxima competencia continental a nivel de clubes en Sudamérica y enviándolo a jugar los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido inició con la intención y presión ofensiva del conjunto local, en el cual la visita tuvo que replegarse, lográndolo de buena forma en los primeros instantes, pero posteriormente Boca fue encontrando los espacios para poder hacer daño. La primera opción fue con un remate cruzado de Oscar Romero, que Guillermo De Amores tuvo que enviar al tiro de esquina.



Al minuto 11, los xeneizes tuvieron la más clara con otro remate de media distancia, tras un rechazo a medias de los azucareros, en el cual Alan Varela, sacó un gran tiro y el esférico pegó en el palo vertical izquierdo de golero uruguayo. Cali por su lado intentaba salir desde el fondo con el control del esférico, pero en mediocampo o después del mismo no tenían fluidez, perdiendo muy rápido la pelota.



Los argentinos seguían intentando abrir el marcador y al minuto 22, tuvieron una nueva oportunidad, pero esta vez a través del balón parado con un tiro de esquina que ejecutó Romero, Nicolas Figal remató de cabeza y se fue ligeramente por encima del horizontal defendido por De Amores.



Diez minutos después, los verdiblancos que vistieron totalmente de blanco, tuvieron las primeras opciones en el arco rival. La primera con un remate cruzado y un poco incomodo de Jhon Vásquez, con Agustín Rossi deteniendo del cobro de buena forma y luego un disparo sin dirección de Kevin Velasco. En los instantes finales la visita logró controlar un poco mejor los ataques del local, con el que terminó la etapa inicial.



Para los 45 minutos finales, Boca volvió a ejercer la presión alta generando un par de aproximaciones claras, que no pudieron concretar para la fortuna de los



colombianos, mientras que el Cali intentaba mantener el orden y a través del mismo, avanzar más allá del mediocampo. Los caleños hicieron el primer cambio, entró Carlos Robles por Christian Mafla, modificando un poco el esquema.



Al minuto 54, los gauchos consiguieron un cobro de tiro libre muy cerca del área, ejecutaron el cobro, Guillermo De Amores rechazó con los puños, el reboté lo controló Varela, que remató de media distancia y el guardameta azucarero no pudo detener el tiro, con el 33 de Boca marcando el 1-0 parcial.



Al minuto 60, los verdiblancos volvieron a pisar el campo rival y tuvieron una nueva aproximación con un tiro largo de Teófilo Gutiérrez y salió por encima del horizontal de Rossi. Con el pasar de los minutos los equipos fueron refrescando sus diferentes líneas de juego, en el local entraron Juan Ramírez y Luis Vázquez y se retiraron Eduardo Salvio y Darío Benedetto. En los visitantes salió Yony González y Jimmy Congo y entraron Harol Santiago Mosquera y Carlos Lucumí.



Los dirigidos por director técnico Rafael Dudamel, seguían sin tener una buena reacción y esporádicamente se podían acercar al arco rival, para intentar empatar el juego que les diera la clasificación. Los xeneizes fueron dejando un poco la presión en el ataque y controlaban mucho más el balón, moviéndolo de un lado a otro.



En los minutos finales, ambos equipos lo intentaron, pero carecieron de definición en los últimos metros del campo, con los argentinos consiguiendo la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 y el Cali siendo eliminado de la competencia, donde jugará la misma ronda de la Copa Sudamericana, al ser el tercero del grupo E.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15