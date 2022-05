¿Cómo recibió La Bombonera a Teo? Hinchas de Boca recuerdan su pasado

En La Bombonera, los hinchas de Boca Juniors le dejaron claro a Teófilo Gutiérrez que no es muy bien recibido por su pasado con River Plate y la polémica celebración recordando la banda cruzada mientras jugaba en Rosario Central en casa xeneize.



Este jueves llegó como capitán del Deportivo Cali para buscar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y su presencia inquietó a los hinchas argentinos, que no desaprovecharon la oportunidades para abuchearlo. Incluso, le lanzaron agua cuando regresaba al camerino tras el calentamiento. Así le dejaron saber que no olvidan su pasado.

"Con Teo Gutiérrez a la cabeza e insultado, los jugadores de Deportivo Cali terminaron la entrada en calor y se dirigen al vestuario", publicó TyC Sports.