Boca Juniors cayó goleado 3-0 a manos de Atlético Paranaense

Con triplete del delantero argentino Marco Ruben el Atlético Paranaense brasileño pasó por encima este martes de un apagado Boca Juniors para ganarle por 3-0 y asumir el liderato del Grupo G de la Copa Libertadores de fútbol en partido de la tercera jornada.

Paranaense, campeón de la Copa Sudamericana del año pasado, consiguió su segunda victoria en el torneo y vivió una noche mágica al anotar un gol en el primer tiempo y los dos restantes en el segundo.



El resultado deja a los brasileños con seis puntos, dos más que Boca, mientras que el Deportes Tolima colombiano tiene tres y el Wilstermann boliviano uno, aunque ambos se enfrentarán este miércoles en el complemento de la tercera fecha.



El partido comenzó con opciones de gol para ambos conjuntos en los primeros minutos, primero con un remate tenue de Carlos Tevez, bien controlado por el portero local Santos, y después en una jugada de Nikao que defendió con seguridad el guardameta boquense Esteban Andrada.



Con el pasar de los minutos, los dueños de casa generaron más jugadas de peligro en las que Renán Lodi, Bruno Guimaraes y de nuevo Nikao pudieron abrir el marcador. El Boca Juniors reaccionó y a los 17 minutos, en una acción del colombiano Sebastián Villa, el atacante Darío Benedetto estuvo cerca de anotar.

Cinco minutos después, un remate del zaguero Thiago Heleno pasó rozando el travesaño de Andrada. La respuesta del conjunto argentino no se hizo esperar y de nuevo Villa se aproximó con Emanuel Reynoso, uno de los jugadores destacados en el ataque visitante.



En el minuto 35, un cruce de Rony no pudo ser aprovechado por el argentino Lucho González, pero desde atrás apareció Ruben para abrir el marcador y anotar su segundo en el torneo con la camiseta del Paranaense, que se fue al descanso con el marcador a su favor.



En el segundo tiempo, los dirigidos por Tiago Nunes no se replegaron y buscaron aumentar la ventaja, frente a un Boca que se apagó paulatinamente. En el minuto 57, Thiago Heleno por poco anota con un remate casi desde la mitad de cancha en la que buscó aprovechar que Andrada estaba fuera de su portería.



A los 68 minutos, González recuperó un balón, Bruno Guimaraes continuó la jugada, el centro superó a Andrada y de nuevo Ruben definió con propiedad para el 2-0. El lapidario 3-0 llegó en el minuto 80 tras un tiro de esquina cobrado por Nikao, el remate de Rony se estrelló en el palo y Ruben, en su noche gloriosa, aprovechó para con golpe de cabeza decretar la amplia victoria.



El remate del partido fue todo para los locales, que tuvieron más oportunidades de marcar el cuarto tanto que el Boca de descontar. En la cuarta jornada, en el inicio de la segunda vuelta, Paranaense recibirá el 9 de abril a Tolima, mientras que un día después Boca Juniors jugará en Buenos Aires ante Wilstermann.