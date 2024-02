Atlético Nacional, con otro DT, buscará la hazaña en Libertadores

Atlético Nacional ha tenido semanas complejas, debido a su racha negativa que acumuló con el técnico Jhon Jairo Bodmer, quien decidió dar un paso al costado tras el partido de ida contra Nacional en Paraguay.





El técnico encargado Juan Camilo Pérez, tendrá un desafío enorme en el estadio Atanasio Girardot de Medellín contra los paraguayos, pues primero, deberá mejorar el estilo de juego, segundo remontar para clasificar a la siguiente fase de Libertadores y tercero, acabar con una racha de cinco partidos consecutivos sin poder obtener una victoria.



Aunque con el interino Nacional busca la hazaña, para Atlético Nacional no es nada bueno que por tercera vez consecutiva en una Libertadores se cambie de técnico, pues anteriormente habían estado Alejandro Restrepo y Hernán Darío Herrera (2022), Paulo Autuori y William Amaral (2023) y ahora Bodmer-Pérez (2024) quienes en un mismo certamen tuvieron dos mandatos en el banquillo.



Para este partido no habrá muchas modificaciones con respecto al juego de ida, aunque no estará Óscar Perea, pero de resto la nómina puede ser liderada con Dorlan Pabón, Jefferson Duque, Eric Ramírez y Bernardo Espinosa, quienes son los más destacados en el conjunto verdolaga.



Habrá que esperar cómo será el nuevo modelo táctico de Juan Camilo Pérez y ver si el cambio de técnico surte efecto o si se presenta más de lo mismo para el verdolaga.



Alineación probable Atlético Nacional:

Santiago Rojas, Álvaro Angulo, Bernardo Espinosa, Sergio Mosquera, Joan Castro; Dorlan Pabón, Daniel Mantilla, Robert Mejía, Brahian Palacios, Pablo Ceppellini y Eric Ramírez.



Atlético Nacional vs Nacional

Día: miércoles 28 de febrero

Hora: 7:30 p.m.

TV: ESPN