¿Lo harán de nuevo? Las veces que Nacional remontó en torneos Conmebol

Atlético Nacional jugará este miércoles ante Nacional de Asunción por la vuelta de su llave de la segunda previa de Copa Libertadores. El cuadro verdolaga perdió en Paraguay y ahora deberá remontar la llave si quiere acceder a la última fase previa.



El equipo antioqueño no tuvo su mejor partido en la ida y cayó en el estadio Defensores del Chaco con un gol de Diego Duarte en el segundo tiempo del encuentro. Ahora, en el estadio Atanasio Girardot le quieren dar vuelta a la historia.



Nacional tendrá una cita con la historia y deberá remontar, cuestión que en contadas ocasiones ha hecho en torneos Conmebol.

Nacional vs. Olimpia – Libertadores 1989



La primera vez que lo hizo fue cuando ganó la Libertadores en 1989 ante Olimpia. El verdolaga perdió en Paraguay por 2-0, pero en la vuelta le ganó al conjunto guaraní por el mismo resultado y forzó los penaltis donde los dirigidos por Francisco Maturana se impusieron.



Nacional vs. Deportivo Cali – Copa Sudamericana 2005



Ambos clubes colombianos se cruzaron en esa edición en la primera fase del torneo. El cuadro azucarero ganó la ida por 2-0 y en Medellín, Nacional empató la serie y forzó los penaltis donde ganaron la tanda por 7-6.



Nacional vs. General Díaz - Copa Sudamericana 2014



En la ida, el equipo de Juan Carlos Osorio cayó por 0-2 en el duelo por la segunda fase del torneo en su propia cancha, pero en Paraguay se tomaron revancha y vencieron a los guaraníes por 3-1 para clasificar a la siguiente ronda y de hecho en esa edición llegó a la final donde cayó con River Plate.



Nacional vs. Rosario Central – Copa Libertadores 2016



El cuadro antioqueño cayó en la ida con los argentinos por 1-0. En la vuelta, Rosario empezó ganando y aumentó la diferencia en el global a 0-2, pero Nacional le dio la vuelta al resultado anotando tres tantos y se clasificó a la siguiente instancia. Ese mismo año, los dirigidos por Reinaldo Rueda se quedaron con la Copa.



Nacional vs. Chapecoense – Recopa Sudamericana 2017



Los antioqueños comenzarían perdiendo la llave con los brasileños que ganaron en su casa por 2-1, pero en el Atanasio Girardot, Nacional hizo un excelente partido y golearon a los cariocas por 4-1 para quedarse con el título