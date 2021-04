'Debemos salir a proponer tanto de local como de visitante': Olivera

Atlético Nacional está motivado para enfrentar a su homónimo uruguayo, este miércoles por la segunda fecha del grupo F en la Copa Libertadores 2021. Con una buena actuación a lo largo del semestre, el zaguero argentino Emmanuel Olivera confía en seguir aportando desde su función al crecimiento del equipo colombiano.

“Me siento muy tranquilo, eso tiene que ver por el trabajo que hago con los compañeros. Se hace una buena labor durante la semana para poder hacer las cosas bien dentro de la cancha. Me siento cómodo, no me conformo y trato de hacerlo cada vez mejor para conseguir los resultados en la cancha”, indicó Olivera.



En cuanto a los partidos que vienen en Copa Libertadores y en la Liga colombiana, Emmanuel señaló que “debemos salir a proponer tanto de local como de visitante, la continuidad de los partidos nos ha ayudado para estar más fuertes y debemos demostrarlo en la cancha. Nosotros debemos estar convencidos de lo que queremos, va a ser duro por la continuidad de los partidos, pero hay un plantel muy sano y comprometido para sacar adelante los objetivos que nos hemos trazado”.



Sobre el funcionamiento en ataque, el ex Colón remarcó que “los chicos de mitad de cancha hacia adelante están haciendo un gran trabajo, en defensa hablamos mucho para corregir los errores y tratar de mejorar partido a partido, muy atento a las concentraciones y mantener el arco en cero que nos permita tener confianza para todo lo que viene”.



Aunque enfrentarán a Nacional de Uruguay, el jugador tiene en mente el duelo frente a Argentinos Juniors en Colombia, un rival que conoce muy bien. “Contra Argentinos Juniors, sabemos que será un equipo muy difícil, aguerrido como todos los rivales argentinos, no dan por perdido ninguna pelota y nosotros debemos estar preparados para afrontar esta clase de partidos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8