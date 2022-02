Nacional pagó caro sus errores recurrentes contra Olimpia de Paraguay

Una lástima para Atlético Nacional que los partidos no duran 70 minutos, el tiempo en el que hizo muy bien las cosas y se estaba jugando en serio, un clásico suramericano contra Olimpia de Paraguay, el equipo más grande de aquel país y con la jerarquía de afrontar una Copa Libertadores, inhibido para contratar jugadores, echando mano de algunos experimentados con juveniles. Pero los juegos duran 90, 95, hasta 100 minutos y los errores que muchas veces ha cometido en la Liga, esta vez lo pagaron tan caro, que una noche épica en el Atanasio los salvará de una inminente eliminación.

A continuación, el análisis con cinco aspectos de lo que dejó este nuevo revés verdolaga en el estadio Defensores del Chaco, en un partido de fase previa, con sabor a unos cuartos de final.



Desconcentraciones: Los poco más de 30.000 aficionados presentes en el estadio, afectaron a un Nacional que arrancó lleno de dudas, fue reactivo con el gol y conformista con el empate. Los cambios no fueron los esperados y sobre el final, los verdolagas sufrieron un gol de otro partido a través de Fernando Cardozo de media distancia y otro ‘mazazo’ del mismo Cardozo en una jugada colectiva, donde la defensa de Nacional conjugó todos los errores posibles.



Eficacia: Atlético Nacional efectuó 15 remates totales durante todo el partido, de los cuales cinco fueron a puerta y solo uno terminó en gol. Solo condensando lo del primer tiempo, el conjunto colombiano realizó 13 remates y solo dos a puerta, en un torneo como la Copa Libertadores, esas fallas ofensivas cuestan clasificaciones. Aunque no todo es malo, en el segundo tiempo mejoró la eficacia con dos remates, de los cuales ambos fueron a puerta y uno terminó en gol. El conjunto antioqueño pecó por exceso en la etapa inicial y por defecto en el complemento.



Cambios: Aunque dos variantes fueron por la necesidad de suplir a Álvaro Angulo y Yerson Candelo, la llegada de Giovanni Moreno y Ruyery Blanco a seis minutos del final, no sirvió como alternativa en ataque, ni como revertir el 2-1. Hubo una mayor confusión y de ahí llegó el tercer gol de Olimpia.



Lesiones: Perder a un hombre como Álvaro Angulo sobre el primer cuarto de hora del partido y la lesión de Candelo para el segundo tiempo, maniató la idea de juego de Nacional y el equipo quedó a merced de lo que pudiera hacer en ofensiva Daniel Mantilla. Quien, a pesar de la derrota, fue por lejos el mejor jugador de Nacional y uno de los más destacados del partido. El ex La Equidad y Patriotas no contó con el apoyo del equipo y sus esfuerzos se fueron diluyendo.



Actitud: Con el pasar de los años, Nacional ha pasado de ser un equipo resiliente, que proponía local o visitante, a ser un equipo que, al menor error, no logra reponerse. El segundo gol de Olimpia fue un golpe del cual no pudieron devolver y en medio de la locura colectiva por buscar el 2-2, terminó sufriendo un tercer gol que los deja muy complicados en este certamen.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8