Alejandro Restrepo: tema de colectividad como la principal falla 

Atlético Nacional tuvo un amargo debut en la Copa Libertadores 2022, el conjunto colombiano cayó derrotado en la ida de la Fase II contra Olimpia de Paraguay por 3-1 y pese a lo largo del resultado, los verdolagas hicieron un buen juego, pero nuevamente les faltó contundencia y por errores puntuales pasaron de soñar con un triunfo, en padecer una derrota que los complica para seguir con el sueño de llegar a la fase de grupos. Al final del partido, en conferencia de prensa, el técnico Alejandro Restrepo señaló los errores en la colectividad, fundamentales en este resultado en contra.

“Siento que, en el segundo tiempo, cuando el equipo anotó el gol, el equipo quiso ir al frente. Olimpia era un equipo que iba a pelear las segundas pelotas, en eso no fuimos intensos y el equipo comenzó a retroceder en el campo. Con las variantes, queríamos seguir teniendo el balón, generar las situaciones de gol y de juego que el equipo venía haciendo, pero se nos hizo más difícil avanzar en el campo”, comentó Restrepo.



Sobre los temas médicos de Álvaro Angulo, quien abandonó el partido comenzando el primer tiempo y el de Yerson Candelo que no pudo seguir para el segundo tiempo, Alejandro explicó que "la lesión de Álvaro Angulo es en el tobillo derecho por un trauma y la de Yerson Candelo es una lesión muscular en su muslo, estamos esperando los exámenes correspondientes para determinar dichas lesiones. Termina uno en ese tipo de partidos, sufriendo esa clase de lesiones justamente cuando estaban realizando un gran rendimiento en el juego".



Además, el estratega comentó la ausencia de Candelo como clave en el retroceso por la banda derecha. "Yerson Candelo había identificado los espacios para atacar, Hayen Palacios jugó más por dentro, con precaución para que Daniel Mantilla atacara más el espacio, nos faltó ser más profundos y eso modificó el plan de juego que estábamos haciendo. Considero que este grupo es muy profesional, tiene capacidad, cada uno tiene características distintas. Fue más un tema de la colectividad, nos faltó progresar".



Pensando en el juego de vuelta, Restrepo opinó que "debemos recuperarnos bien en lo físico, llegar a Colombia para determinar el tema de lesiones, planificar la recuperación y centrarnos en lo bueno la capacidad para generar situaciones de gol y que en casa podemos conseguir el resultado, no será fácil, pero tenemos con q hacerlo".



Volviendo al tema de los cambios, el técnico remarcó que "hubo dos variantes con las que no contábamos, sabíamos que iba a ser un partido muy intenso, con mucha humedad y un rival exigente. Las variantes fueron más de hombre por hombre que estructural y a algunos le es difícil entrar al juego que otros".



Finalmente, el técnico habló sobre el retroceso en el segundo tiempo que costó este resultado. "Los cambios son con la intención de mejorar, en el primer tiempo perdemos un momento. Cuando el equipo había hecho un desgaste, era el momento de hacerlo. La falla en la progresión fue algo más colectivo que individual".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8