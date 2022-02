Olimpia venció 3-1 a Nacional: un ‘milagro’ para la vuelta en Medellín

Atlético Nacional cayó 3-1 contra Olimpia de Paraguay, en la ida de la Fase II por la Copa Libertadores 2022. El conjunto ‘franjeado’ se fue en ventaja con gol de Alejandro Silva, los verdolagas mejoraron y empataron arrancando el segundo tiempo a través de Jarlan Barrera, pero sobre el final, Fernando Cardozo anotó un doblete que dejó al local acariciando la clasificación a la Fase III.



Bajo un fuerte calor en el estadio Defensores del Chaco, Olimpia salió con furia a llevarse el resultado, sobre un Nacional que le costaba meterse al partido en los primeros instantes del partido.

Al minuto 7 y tras una jugada personal a pura gambeta por el sector derecho, Alejandro Silva con un remate cruzado dejó sin reacción a Kevin Mier, abriendo el marcador para Olimpia de Paraguay impulsado por un estadio lleno, en la noche calurosa de Asunción.



Tras el gol, Nacional salió a buscar el empate con un par de aproximaciones por los costados. Sobre el minuto 10 y tras una incursión por el sector izquierdo, Álvaro Angulo cayó mal en su tobillo derecho y terminó siendo sustituido por Danovis Banguero al minuto 16.



Al 21, una jugada elaborada derivó en la primera aproximación clara de Nacional, Dorlan Pabón filtró la pelota a la derecha para que Yerson Candelo centró al corazón del área, en la que Banguero cabeceó defectuosamente y el rebote no logró capturarlo Jefferson Duque, salvándose el conjunto local.



Dos minutos después, Derlis González por izquierda tuvo el segundo, pero su remate salió ligeramente desviado de la portería custodiada por Kevin Mier. Nacional respondió con un remate de Dorlan Pabón que pegó en el vertical derecho y el rebote no logró conectarlo Daniel Mantilla.



Sobre el minuto 33, un pase de Yerson Candelo desde el sector derecho, le quedó a Jarlan Barrera en el corazón del área, pero el samario no logró definir con claridad y se la entregó a las manos del arquero Alfredo Aguilar.



Nacional seguía insistiendo sobre el arco local, Daniel Mantilla al minuto 38 tuvo el empate con un remate de media distancia, pero salió desviada por centímetros. Al 40, Dorlan Pabón mandó un remate de media distancia que pegó en el vertical derecho, luego de interferir Duque en la trayectoria. Olimpia contestó al minuto 42 con un remate de Richard Ortiz que pasó cerca del arco de Mier.



En la etapa complementaria, salió Yerson Candelo e ingresó Hayen Palacios, el lateral derecho había terminado el primer tiempo con molestias físicas. Al minuto de juego, Jarlan Barrera empató el partido, luego de una jugada elaborada entre Dorlan Pabón, para Daniel Mantilla sobre el sector izquierdo, el ex La Equidad enganchó y dejó la pelota para Jefferson Duque, quien vio mejor ubicado a Jarlan Barrera para que empuje la pelota al fondo de la red.



Olimpia tuvo su primera llegada a los cinco minutos con un remate de Richard Ortiz que pasó cerca del arco de Kevin Mier, el conjunto franjeado había bajado en su presión alta y el dominio de pelota. Con el pasar de los minutos, el partido perdió intensidad y profundidad, centrando el juego en el centro del campo.



Al minuto 36, Fernando Cardozo volvía a poner al frente en el marcador a Olimpia, el jugador aprovechó una pelota lejos del área rival y con un potente remate de pierna derecha, mandó la pelota al ángulo superior derecho del arco, desatando la alegría para los aficionados paraguayos, quienes habían bajado el ánimo a lo largo del segundo tiempo.



En tiempo de descuento y luego de una jugada colectiva por el sector derecho, nuevamente Cadozo anotó a arco descubierto y pegándole un golpe fulminante a un Nacional que no aprovechó su mejor momento del partido.



El juego de vuelta entre Atlético Nacional y Olimpia de Paraguay, será el próximo jueves 3 de marzo, a las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El ganador de esta llave, enfrentarán en la Fase III, contra el ganador de la llave entre Millonarios de Colombia y Fluminense de Brasil.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8