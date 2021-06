¿Se dará el 'Superclásico' en cuartos? Suerte de colombianos en Copa

Con seis equipos brasileros, seis argentinos, dos paraguayos, un ecuatoriano y un chileno, se jugarán la vida en la siguiente fase de la Copa Libertadores 2021. Colombia se quedó sin equipos representantes, pero sí tendrá presencia de cafeteros en cinco clubes: Defensa y Justicia, Boca Juniors, River Plate, Sao Paulo y Olimpia.



Según los cruces y la suerte que tuvieron para los octavos de final, en caso de avanzar de fase, Boca y River podrían protagonizar un enfrenamiento en cuartos. A continuación repasamos cómo jugarán los futbolistas colombianos esta fase de eliminación.

Defensa y Justicia (ARG) vs Flamengo (BRA)

*Raúl Loaiza y Mauricio Duarte, juegan para el equipo argentino.



Boca Juniors (ARG) vs Mineiro (BRA)

*Frank Fabra, Jhorman Campuzano, Edwin Cardona y Sebastián Villa, los hombres del xeneize.



Sao Paulo (BRA) vs Racing (ARG)

*Luis Manuel Orejuela, cuota colombiana en el paulista.



River Plate (ARG) vs Argentinos Jrs (ARG)

*Rafael Santos Borré, Jorge Carrascal y Flabián Londoño, las fichas del millonario.



Olimpia (PAR) vs Internacional (BRA)

*Sergio Otálvaro y Edwar López. integran la plantilla paraguaya.



Cabe recordar que esta fase se disputará una vez termine la Copa América. Los partidos de ida se programarán entre el martes 13 y el jueves 15 de julio, mientras que la vuelta será del martes 20 al jueves 22. La final se disputará el 30 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.