América y Junior ya conocen rivales en Sudamericana: ¡son duros retos!

Se celebró en Paraguay el sorteo de octavos de final de Copa Sudamericana 2021 y los equipos colombianos en competencia conocieron a sus rivales.

La suerte quiso que América de Cali se enfrente a Atlético Paranaense, un duro rival en esta fase.



El dato curioso del sorteo fue la presentación del equipo escarlata que hizo la presentadora: "el equipo de Juan Carlos Osorio", dijo.



A su turno, Atlético Junior se medirá con Libertad en esta fase de la Copa Sudamericana.



Los duelos arrancarán el próximo 13 de julio.



En caso de que América logre avanzar a cuartos de final, aunque no es para nada el favorito, se medirá al ganador de la llave Liga de Quito vs Gremio.



Si Junior logra superar a su rival paraguayo, el siguiente escollo sería el ganador de una llave sin pronóstico fijo: Santos vs Independiente.