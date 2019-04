¿Muy difícil? Pelea de Tolima con Boca para clasificar en Libertadores

Tolima dejó escapar una oportunidad de oro para estar en la parte alta del grupo F en la Copa Libertadores luego de empatar 2-2 con Jorge Wilsterman en condición de local. A pesar de tener la ventaja, el equipo colombiano terminó el partido con un pésimo resultado.



Ahora, con 4 puntos, el equipo de Ibagué quedó tercero en la tabla, aunque tiene las mismas unidades de Boca Juniors, pero con una difícil posibilidad para clasificar.

Con tres partidos por delante, el conjunto colombiano deberá visitar a Atlético Paranaense (9 de abril), recibir a Boca Juniors (24 de abril), y visitar a Jorge Wilstermann (9 de mayo). Tener dos partidos de visitante complica las cosas, además su único partido en casa será contra los argentinos.

La situación para Boca, que hoy es su rival para pelear la segunda casilla, es mucho más fácil. Enfrenta de local a Jorge Wilstermann (10 de abril), visitar a Tolima (24 de abril) y recibir a Atlético Paranaense (9 de mayo) será su calendario, que además no tiene muchos partidos por la finalización del torneo argentino.



La diferencia entre los dos equipos es abismal para lo que viene, aunque los dos andan en un mal momento en este campeonato y no han podido deslumbrar con su fútbol. No obstante, a los dos los hace soñar que Atlético Paranaense, primero del grupo, solo tiene seis puntos.