Junior perdió, pero la llave de Copa Libertadores quedó abierta

A pesar de la derrota en La Paz, Junior regresó a Colombia con un resultado que le puede servir para definir la serie en Barranquilla. El cuadro tiburón cayó derrotado por 2-1 con Bolivar, pero el gol de visitante que anotó Germán Mera, le permite a los rojiblancos ilusionarse con la remontada y el posterior boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Si bien no se logró el objetivo en territorio boliviano, los dirigidos por Luis Amaranto Perea dejaron la llave abierta y, en el calor de Barranquilla, definirán la serie el próximo jueves 15 de abril. Acá en FUTBOLRED analizamos el juego de ida y los aspectos que debe corregir el equipo tiburón para conseguir la clasificación.



Altura: Jugar a 3.640 metros de altura no es fácil para ningún club del continente, por ende, el 2-1 en contra no terminó siendo tan mal resultado para definir la llave en Barranquilla, teniendo en cuenta el trámite del partido.



En Bolivia, el cuadro tiburón salió con una línea de cuatro en el fondo, cinco volantes y un delantero (4-1-4-1), con el objetivo de fortalecer su defensa y no dar espacios para las jugadas de contra, sin embargo, pese a que en distintos tramos logró controlar la ofensiva de Bolivar, Junior se salvó de perder por dos goles o más, gracias a la gran actuación de Sebastián Viera, pues el cuadro celeste llegó con claridad en distintas oportunidades (7 remates al arco) y no fue certero en la definición. En los últimos minutos de cada tiempo la altura pasó factura, pero Junior salió bien librado.



Cambios: Amaranto Perea no estuvo preciso con las sustituciones y su equipo no reaccionó. Fabián Sambueza, Luis González y Juan David Rodríguez entraron para cambiarle la cara al equipo, pero no fue así. En Barranquilla, seguramente con un planteamiento más ofensivo, Perea deberá mover mejor sus fichas, pues el cuadro rojiblanco está obligado a ganar.



Resultado: Con el 2-1 en contra, Junior definirá la serie el próximo jueves 15 de abril en su estadio, el Matropolitano. Con el gol de visitante, el equipo tiburón deberá anotar un gol, como mínimo, para conseguir la clasificación (manteniendo el arco en cero).



De no ser así, el equipo barranquillero puede empatar - cualquier resultado menos el 0-0-, para conseguir el boleto a la fase de grupos. Si Bolivar hace un gol, Junior deberá anotar más de dos goles para conseguir la clasificación directa. Hay que ganar con autoridad, pues en la vuelta el factor climático estará a su favor.