Destacados y criticados en la triste derrota de América en la Copa

América de Cali jugó su primer partido internacional tras la pausa por covid-19 en el mundo. El cuadro rojo enfrentó un difícil partido en Brasil contra Internacional por Copa Libertadores y fue una montaña rusa de emociones y fútbol; perdió 4-3 en el último minuto.



El conjunto americano empezó mal, muy mal, y a los 20 minutos ya estaba por 2-0 abajo en el marcador. Mejoró su juego, pero seguía con los problemas defensivos y en la mitad del campo. Finalmente mejoró bastante y alcanzó a empatar por 3-3 el juego, aunque una desconcentración, y mala suerte, lo dejó sin un solo punto en el minuto 91.

Así le fue a los jugadores:

Éder Chaux (5): no fue una buena noche y tuvo responsabilidad en algunos goles. El arquero de la Selección Colombia sigue bajando su nivel.



Edwin Velasco (6): el partido no fue bueno, ni malo. En defensa varios fallaron y buscó ir al ataque cuando pudo.



Marlon Torres (5): la pareja de centrales estuvo desentendida toda la noche y 'le hicieron fiesta' los delanteros de Internacional.



Juan Pablo Segovia (5): ambos centrales no lograron conectarse y, aunque mejoraron en el final, sí fueron grandes causantes de la derrota.



Rodrigo Ureña (6): no era su posición habitual (es volante defensivo) y tuvo responsabilidad en el primer gol, pues entraron por su lado del campo.



Luis Paz (6): hubo desconcentración entre los volantes y los centrales. Fue un partido regular para el volante.



Carlos Sierra (5): el más desentendido de la zona de volantes defensivos. El futbolista fue más ganas que fútbol en el partido.



Rafael Carrascal (6): no fue de los partidos que tiene acostumbrados, aunque mejoró en el tramo final. El que sacó la cara de la zona de volantes.



Duvan Vergara (8): fue la gran figura del equipo, y hasta del partido. Marcó gol y fue el que impulsó al conjunto rojo, aunque al final no se dio el resultado. Estuvo cerca de salir lesionado por un golpe en el tobillo.



Adrian Ramos (7): anotó su primer gol con América. En la zona ofensiva pesó, se movió en diagonales y supo manejar su potencia física para buscar faltas.



Juan David Pérez (5): fue el más flojo de la zona ofensiva. Aunque fue más el desgaste que el fútbol, no encontró su posición en la zona de ataque roja.



Santiago Moreno (7): entró por Juan David Pérez y a los minutos hizo el gol del empate. Estuvo cerca de marcar el 3-4 a favor de América.