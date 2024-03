ABC del sorteo de la Libertadores: bombos, hora y posibles rivales

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 está muy cerca de comenzar. El torneo ya finalizó sus fases previas y ya se conocen los 32 clubes que se disputarán el título más importante del continente.



Sin embargo, para que haya fase de grupos, primero se debe hacer el sorteo de cada zona el cual se realizará este lunes 18 de marzo.



Millonarios y Junior serán los únicos equipos colombianos en competencia luego de que Águilas Doradas y Atlético Nacional terminaron eliminados en la segunda fase previa.

Aquí en FUTBOLRED le explicamos todo lo que debe saber sobre la realización del sorteo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.



¿A qué hora será el sorteo de la Copa Libertadores?



El sorteo se hará este lunes 18 de marzo en la sede de Conmebol a las 6 de la tarde, hora colombiana y se podrá ver a través de ESPN.



¿Cómo funciona el sorteo de la fase de grupos de Libertadores?



Los equipos que clasificaron a la fase de grupos se dividen en cuatro bombos. Los que estén en el mismo bombo no se enfrentarán. Cada bombo se reparte y se ubica en uno de los ocho grupos existentes.



Dos equipos de un mismo país no podrán compartir el mismo grupo, salvo que el equipo venga de la fase preliminar.



Bombos para la Copa Libertadores 2024



Para el sorteo de la fase de grupos, los bombos se organizaron de acuerdo con el ranking Conmebol del 18 de diciembre de 2023.



Bombo 1: Fluminense, Palmeiras, River Plate, Flamengo, Gremio, Peñarol, Sao Paulo



Bombo 2: Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes de La Plata, Barcelona, Bolívar y Junior



Bombo 3: San Lorenzo, The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira, Rosario Central, Alianza Lima, Millonarios, Talleres de Córdoba



Bombo 4: Caracas, Liverpool, Huachipato, Cobresal, Botafogo, Palestino, Nacional y Colo-Colo



Posibles rivales de los colombianos



Millonarios no se cruzará con ningún equipo del bombo 3 ni con Junior por ser del mismo país. Ante esto podría jugar contra rivales de altísimo nivel como River Plate, Atlético Mineiro, Nacional de Uruguay entre otros.



Por su parte, Junior no se medirá con ningún equipo del bombo 2 ni con Millonarios y podría jugar contra equipos como Fluminense, San Lorenzo entre otros.