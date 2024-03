Gamero vio el equipo más sólido y se refirió a la falta de autocrítica

Millonarios sigue en un bache de resultados en la Liga BetPlay 2024-I y aunque se llevó un punto en su visita ante Envigado, al igualar 1-1, el conjunto embajador no sabe lo que es ganar desde hace seis jornadas, por lo que preocupa cada vez más si logren clasificar a las finales.





Luego de ese partido en el Polideportivo Sur, Alberto Gamero entregó su análisis del resultado y de los errores cometidos, pero que vio al equipo más sólido y también se refirió a la falta de autocrítica ante esta crisis, asegurando que eso no lo dirá públicamente, pues cree que es más privado para hablar con los jugadores.

Mejoras que vio: “La primera estructura de 4-3-3 pensábamos en tener el equipo más sólido, pero el momento no es fácil para todos y eso repercute en la cancha. Sin embargo, lo hicimos bien y no nos llegaron mucho. Luego del gol hicimos modificación que la habíamos previsto porque nos faltaba un hombre por la derecha e intentamos darle a Cataño y Carvajal por dentro para hacer mejor la presión”.



Sobre falta de autocrítica: “Creo que profesionalmente llevo todas las semanas corrigiendo, ni ganando ni perdiendo soy de los técnicos que no les dicen los errores a mis jugadores en una rueda de prensa. Por eso siempre digo que los cometimos y cuando ganamos les digo lo mismo. Esa es la tarea del entrenador”.



Lo que toca corregir: “A nosotros nos llegan tres veces y nos meten dos goles y a veces hay que jugar con el temor del jugador. De todo lo que pasó, hoy fue lo mejor para nosotros porque no perdimos porque sería más duro. Queríamos ganar, pero no se perdió ante un rival que nunca se echó para atrás. Se perdió mucho la pelota, deberíamos tener buena posesión, pero la parte defensiva se comportó bien”.