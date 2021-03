Junior visita la altura y Nacional recibe dos ídolos: horarios en Copa

Esta semana se concretó la segunda fase previa de Copa Libertadores y los dos equipos colombianos avanzaron sin mayores inconvenientes: Junior dejó en el camino a Caracas de Venezuela y Nacional goleó a Guaraní de Paraguay.

Así las cosas, la tercera ronda del máximo certamen sudamericano quedó lista. Varios cruces interesantes programados para la segunda y tercera semana de abril.



En cuanto al equipo barranquillero, esta vez tendrá un duelo complicado. Jugará contra el Bolivar boliviano, es decir que tendrá que jugar nada más y nada menos que en la altura de La Paz (3.600 metros).



La buena noticia es que la llave se definirá en el Metropolitano, situación que le permite buscar un resultado importante como visitante para cerrar su clasificación en casa.

🇧🇴⚽️🇨🇴 ¡Por un boleto a la Fase de Grupos!



🏆 @Bolivar_Oficial y @JuniorClubSA se enfrentarán en la Fase 3 de la CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/bci8MDI0qN — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 18, 2021

Por otro lado, el cuadro verdolaga, que lució bastante cómodo frente a Guaraní, tendrá que jugarse la vida frente a otro histórico del fútbol paraguayo: Libertad.

​

Lo anecdótico del caso pasa por las caras que regresan al Atanasio Girardot, hombres que hicieron historia en el pasado. Daniel Bocanegra y Alexander Mejía, ídolos y campeones de la Libertadores del 2016, serán los rivales a vencer.

​

​Al igual que ocurre con Junior, Nacional tiene la gran ventaja de cerrar el cruce en condición de local. Igualmente cuenta con el plus de haber jugado ya en Asunción (tanto Libertad como Guaraní son de la misma ciudad).

🇵🇾⚽🇨🇴 ¡Por un lugar en la Fase de Grupos! @Libertad_Guma y @nacionaloficial se enfrentarán en una serie que promete por la Fase 3 de la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/4sFcSReOk5 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 19, 2021

Los duelos de ida están programados para el miércoles 7 de abril, mientras que la vuelta se disputará el miércoles 14 del mismo mes. Recordemos que los ganadores tendrán cupo asegurado a fase de grupos de la Copa Libertadores 2021.



Basado en lo anterior, así serán los horarios (ida-vuelta) para los equipos colombianos:



Libertado vs Nacional (ida) - 7:30 p.m.

Nacional vs Libertad (vuelta) - 7:30 p.m.



Bolívar vs Junior (ida) - 7:30 p.m.

Junior vs Bolívar (vuelta) - 7:30 p.m.