¿Y ahora qué fue? River no podrá contar con varios jugadores en Copa

En un par de horas, River Plate se jugará un partido crucial de Copa Libertadores en casa frente a un rival directo: Fluminense. Los argentinos deben sumar como sea para pasar con tranquilidad a segunda ronda.



Por fortuna el entrenador Marcelo Gallardo recibió una gran noticia: 13 de sus futbolistas, que estaban contagiados por covid-19, recibieron el alta médica y están aptos para jugar con normalidad.

Eso sí, las malas noticias no se hicieron esperar. En primer lugar, la Conmebol se encargó de bloquear a unos cuantos futbolistas del plantes para el duelo de este martes.



El ente rector del fútbol sudamericano puso en duda la recuperación de cuatro jugadores de River y por tal motivo decidió no autorizar su presencia... Se trata de Franco Petroli, Benjamín Rollheiser, Tomás Castro Ponce y Bruno Zuculini.



El cuadro millonario intentó pasar la documentación necesaria, pero fue inútil. Desde Conmebol se argumentó que en algunos casos faltaba la prueba PCR y en otros no se había cumplido el tiempo exigido de 10 días desde que se hizo oficial el contagio hasta el alta médica.



A lo anterior debe sumarse que Paulo Díaz y Enroque Bologna sufrieron secuelas del coronavirus, razón por la cual tampoco estarán disponibles. Así mismo, siguen contagiados Montiel, Ponzio, Bedoya, Vigo, Beltrán, Paradela y Angileri.