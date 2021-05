¿Se queda? Breve reunión para decidir futuro de Koeman en FC Barcelona

En puntos suspensivos. Así está el futuro de Ronald Koeman como entrenador del FC Barcelona.

Aunque se esperaba que tras la reunión de este martes entre el DT y el presidente Joan Laporta diera luces sobre el futuro, la decisión final no se ha tomado.



Según el diario Sport, Laporta, Koeman y su agente, Rob Jansen, conversaron cordialmente por cerca de media hora. EL directivo escuchó el balance del entrenador y, al final, ganó tiempo para poder analizar el futuro en el banquillo del club.



Según la fuente, a esta altura no se descarta que el propio Koeman sea el encargado de liderar el tan mentado proceso de renovación de la plantilla desde este verano, pero tampoco está tan seguro que siga. La realidad, según se dice, es que no hay un candidato que genere la confianza suficiente para reemplazarlo.