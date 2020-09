¡Vuelve la Copa Libertadores! Colombianos que verán acción este martes

Pasaron más de seis meses para el regreso de la Copa Libertadores. Este martes vuelve la máxima competición del continente con cuatro duelos válidos por la tercera jornada.

​

A pesar de que aún no es el turno para América, Junior e Independiente Medellín, la presencia colombiana está asegurada. En total serán nueve los colombianos que podrán ver acción.

Colo Colo vs Peñarol - No hay colombianos



Jorge Wilstermann vs Athletico Paranaense



El equipo boliviano cuenta actualmente con Humberto Osorio Botello, ex-Millonarios y Santa Fe. Fue fichado en marzo de este año, pero por la pandemia no ha podido disputar un solo minuto.

​

En cuanto al Paranaense, allí están Felipe Aguilar y Jaime Alvarado, ambos fueron comprados recientemente y suman tres partidos disputados en el torneo local.



Santos vs Olimpia



El multicampeón paraguayo cuenta en sus filas con Jorge Arias y Sergio Otálvaro. El primero ha disputado 11 partidos en este 2020, mientras que el segundo acumula 17 participaciones, siendo un fijo en su posición

​

Binacional vs Liga de Quito



Duelo con cuatro colombianos. Por los locales estarán Johan Arango (gran figura del equipo), Dahwling Leudo y Camilo Mancilla. Los dos primeros son titulares habituales, mientras que el tercero es alternativa.



La visita cuenta con Cristian Martínez Borja, ex-América, como su principal carta ofensiva. Acumula 12 anotaciones en 15 partidos disputados y su titularidad es casi que asegurada.