Diego Lugano: con los taches de punta contra el VAR y el arbitraje

El VAR fue protagonista principal en el partido entre Uruguay y Perú que terminó con la eliminación de los dirigidos por Óscar Washington Tabárez luego de la serie de cobros desde el punto penal. Sin embargo, la ‘Celeste’ no quedó satisfecha con el resultado y mucho menos sus jugadores y referentes que pasaron por el equipo nacional.



El primero en dudar tras las decisiones basadas en la tecnología fue Edinson Cavani, autor de uno de los tantos anulados y quien aseguró: “El gol lo hemos visto, si para el VAR fue ‘offside’ yo creo en el VAR, pero ahora solo falta que el VAR se equivoque”, concluyó el delantero, quien aunque abiertamente no mostró su desacuerdo, sí dejó esta opción en el ambiente.



Y aunque Cavani se mostró un poco más reservado al momento de declarar, quien no se guardó nada fue el excapitán uruguayo, Diego Lugano, que atacó directamente a la tecnología y a quienes toman las decisiones a través de tres publicaciones con imágenes que ponen en duda la decisión y con comentarios respecto a los brasileros.



“Orgulloso. Uruguay se va invicto y hoy jugó el mejor partido e hizo 3 goles! Sin los rivales llegar a nuestra área. Aun así la suerte no ayudó. Cosas del fútbol. Y una vez más la interpretación de quienes dirigen el VAR se superpuso a la misma tecnología. TENEBROSO”, lanzó Lugano en su primera publicación.



Y minutos más tarde prosiguió con su descargo: “Más imágenes llegan, más claro queda lo que el arbitraje brasileño hizo en este partido. Parece que no querían a Uruguay molestando. Alguien, me imagino, va a tener que explicar cómo van contra la geometría, las imágenes y la tecnología. Escándalo”.