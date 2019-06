'Ojalá el VAR no se haya equivocado en los goles anulados': Cavani

El delantero uruguayo Edinson Cavani, quien anotó uno de los tres goles anulados tras la revisión del VAR en el partido contra Perú por los cuartos de final de la Copa América, dijo que ojalá "haya tenido razón" la tecnología del vídeo, porque de lo contrario "sería lamentable".

"Espero que el gol anulado tanto a mis compañeros como a mí hayan sido en fuera de juego, porque si finalmente no fue así sería lamentable para el fútbol y muy triste para nosotros. Espero que el VAR tenga razón", aseguró el goleador charrúa.



Uruguay quedó eliminado de la Copa América al caer por 5-4 en la tanda de penaltis contra los peruanos después del 0-0 en el tiempo reglamentario, en el que el árbitro del encuentro, el brasileño Wilton Sampaio, anuló tres anotaciones de los rioplatenses por sendos fueras de juego que mostró el VAR.



"Nos ha tocado quedar afuera de la Copa por los penaltis. No queríamos llegar a esta instancia porque podía pasarnos esto de perder y la verdad es que quisimos ganar en los 90 minutos y lo intentamos más que Perú, fuimos más en el trámite del partido", dijo Cavani.



El atacante del PSG indicó, no obstante, que los uruguayos deben levantarse de esta caída y comparó al fútbol con la vida. "Hay que levantarse y seguir, el fútbol es así, es como la vida misma, a veces toca ganar y otras, perder". Agregó que en el vestuario, después de finalizado el partido, hubo una tristeza y no bronca u otro sentimiento. "Tenemos un poco de tristeza por quedar eliminados de esta forma, pero hay que asimilarlo.



Repito que otras veces nos tocó ganar, ahora los penales no nos lo permitieron", puntualizó Cavani. Uruguay venía de ganar el Grupo C de la Copa América después de golear a Ecuador por 4-0, igualar ante Japón 2-2 y vencer a Chile por 1-0. Cavani anotó en dos ocasiones.