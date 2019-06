Posibles variantes que puede tener Queiroz para enfrentar a Paraguay

La Selección Colombia juega este domingo a las 2:00 p.m. contra Paraguay por el último partido de fase de grupos en la Copa América. La Tricolor, por su parte, tendría variantes para su último juego por amarillas, sobrecarga y temas personales.

En primer aspecto, está el tema de los arqueros. David Ospina viajó de urgencia a Colombia por grave estado de salud de su padre, por lo que no estará en este encuentro. Camilo Vargas, por orden, sería el reemplazo. Sin embargo, desde Brasil, se ha mencionado que Álvaro Montero ha sido de más agrado para el entrenador y podría ir como titular en el partido. Su estatura, la principal razón.

Por otro lado, están los de las amarillas. Recordemos que si reciben una segunda amarilla en este último juego, no podrán estar en el partido de cuartos de final.



En la zona defensiva no hay sancionados, por lo que, hasta el momento, se mantendría igual; Stefan, Dávinson, Mina y Tesillo. Aunque podría tener cambios con Cristian Zapata o Lucumí.



En el medio campo, Mateus Uribe fue sancionado contra Catar con amarilla y, de entrada, estaría fuera de la titular. En su reemplazo podría estar Jefferson Lerma, quien también tiene amarilla, o Gustavo Cuellar.



Juan Guillermo Cuadrado es otro futbolista que vio la cartulina. En su lugar, posiblemente, Queiroz use a Edwin Cardona en una posición más ofensiva, pues en rueda de prensa mencionó que "Cardona está listo y para jugar. Necesitamos de él en el equipo". ¿Lo veremos con James o en vez de James?...



En la parte de adelante está el dilema para el portugués. Los dos '9', Falcao y Duván, tienen tarjeta amarilla y si ven la cartulina contra Paraguay, no podrán estar en los cuartos de final. Hasta el momento, uno de ellos sería reemplazado por Roger Martínez, mientras que el otro podría jugar el partido o ser reemplazado por Luis Díaz.



Alineación probable:



Álvaro Montero; Stefan Medina, Yerry Mina, Cristian Zapata, William Tesillo; Gustavo Cuéllar, Jefferson Lerma, Edwin Cardona; James Rodríguez, Luis Díaz y Roger Martínez. DT: Carlos Queiroz.