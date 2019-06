Rotación en Colombia: ¿revolución para evitar sanciones y lesiones?

La Selección Colombia enfrenta a Paraguay en el cierre de la fase de grupos de la Copa América contra Paraguay, este domingo a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

La situación es clara: la eficiente tarea de haber clasificado como primero de su zona de manera anticipada permite hacer una rotación que se antoja urgente y necesaria.



"Es momento de darles descanso a algunos jugadores, tenemos partidos cada cuatro días", dijo recientemente el técnico Carlos Queiroz en rueda de prensa, un anuncio de lo que podría pasar en un partido en el que no pasará nada si se pierde, más allá de un prestigio que hay que defender, más después de este prometedor inicio.



Unos por razones físicas y otros por una incómoda situación de tarjetas amarillas harían que el DT, que prometió no hacer revoluciones, termine apostando por una para aliviar las cargas de su plantilla y darles rodaje a algunos jugadores en busca de los otros partidos que, idealmente, sume Colombia si llega a la final.



Los temas físicos apuntan primero a Wilmar Barrios, quien sufrió un fuerte golpe contra Argentina, forzó para estar ante Catar pero ya merecería un descanso. Otro jugador que acumula muchos minutos y apenas ha tenido descanso es Dávinson Sánchez, finalista de Champions y el último que se sumó a la concentración. Y un posible cambio polémico: James está 'onfire' pero no es invencible y, si no se necesita, ¿por qué no darle unas horas más para tenerlo a tope después?



La otra situación son las tarjetas amarillas. Como lo explicó FUTBOLRED, las mismas 'se borran' para los cuartos de final, pero con una excepción clave: si alguno de los ya advertidos suma una segunda tarjeta pagará sanción en segunda fase.





Colombia tiene cinco jugadores 'en peligro: Falcao, Duván Zapata, Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado y Mateus Uribe. Si uno de ellos juega contra paraguay y comete un error, se perderá el duelo de cuartos. Parece muy obvio que no vale la pena correr semejante riesgo, tratándose de los dos delanteros estelares y de los dos integrantes de la segunda línea de volantes que se han convertido en los más confiables para el DT.



¿Qué cambios hacer? ​La idea de una revolución toma fuerza. Y no sería la primera vez. Ya en el Mundial de Brasil en 2014 se hicieron ocho cambios contra Japón en otra primera fase exitosa a la que se llegó con el cupo a octavos asegurado. Cuando el asunto se complicó llegaron las figuras y se ganó 4-1. Contra Paraguay, este domingo, la situación está así:

​