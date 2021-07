Jesurún defiende a Pitana y habla de opciones de James en la Selección

Este martes, a tan solo unas horas de la semifinal entre Colombia y Argentina, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se refirió en Mañanas Blu de Blu Radio a varios temas punzantes que han rondado a la tricolor en medio de la Copa América.



El directivo habló de la polémica con el árbitro Néstor Pitana en el compromiso con Brasil, lo que habría significado su ausencia desde los cuartos de final, y por otro lado, se refirió a James Rodríguez, ausente en el equipo de Reinaldo Rueda, ¿lo volverán a llamar?

"Yo creo que ellos (los árbitros) cumplen su papel. Esperemos a ver qué pasa, por la cabeza no deberían pasar el tema del arbitraje. Pensemos en Argentina, que ya suficiente selección poderosa es. Pensemos en ese partido para estar tranquilos", dijo.



¿Y Pitana? Jesurún reconoció las calidades del árbitro argentino y dijo que tras el "error humano" que cometió en Brasil vs Colombia, la FCF ya cerró ese capítulo. "El árbitro Pitana, a quien debo reconocer que es uno de los mejores árbitros del continente, tuvo un desafortunado error humano. Realmente para nosotros es un capítulo cerrado, como debe ser. Ya será Conmebol y la comisión arbitral, que definirá cuál será su futuro. Su error fue muy diciente y muy expuesto, no solo a nivel Sudamericano".



A propósito de la semifinal frente a los argentinos, que será este martes a partir de las 8:00 pm, Jesurún pidió tranquilidad en cuanto al tema arbitral, después de las críticas que recibió la designación del venezolano, Jesús Valenzuela. "Hay que tener tranquilidad y el panel de árbitros terminó muy reducido. Será un árbitro venezolano, pero más bien hay que analizar el partido porque será tan bueno y tan explosivo, que no se justifica hablar de los árbitros".



James Rodríguez fue otro tema que tocó Jesurún en Blu Radio. Al '10' que se sumó a trabajos con el Everton le han criticado su silencio tras la clasificación de Colombia a la semifinal. "Yo hablé con James días previos a los partidos de Eliminatoria. No tengo ninguna duda que volverá si está en un estado óptimo como seguramente, otros jugadores que no se llamen James, estarán en el abanico. Este va a ser el año de mayor número de partidos de la Selección Colombia y aquí lo que vamos a necesitar es el aporte de todos. El profesor Reinaldo Rueda va a llamar a los mejores".



Jesurún prefirió reconocer el trabajo de los hombres que eligió el seleccionador colombiano en esta oportunidad: "Afortunadamente los que están nos están representando bien. Yo prefiero hablar del partido con Argentina y pienso que les podemos ganar".



En septiembre será fecha triple de Eliminatoria y el Presidente de la Federación no descartó la presencia de los referentes, eso sí, si están en buen nivel. "Si está en buen estado y el técnico lo considera, porque él es quien manda, bienvenido sea. No fue convocado por un concepto médico donde se consideraba que no estaba apto para este periplo de Eliminatoria y Copa América. Ya miraremos y el tiempo nos dará esa posibilidad, hay que esperar. Lo primero ahora es hablar de Copa América, en septiembre ya se mirarán las opciones del profe Rueda", dijo sobre James Rodríguez.



¿Falcao García y Juan Fernando Quintero, volverán? "Yo no tengo ninguna duda que seguramente volverán, no nos preocupemos por eso", repuntó.



Finalmente, Jesurún se refirió al equipo que está listo para medirse a la albiceleste y buscar la clasificación a la final de Copa América 2021. Juan Guillermo Cuadrado regresa tras pagar fecha de suspensión por amarilla, mientras que Matheus Uribe estará ausente por lesión, en lo que resta de torneo.



"El grupo está muy bien, muy animado. Hay gran unión y espíritu, para seguir avanzando en la Copa América. Todos sabemos que es un partido supremamente difícil, pero con mucho optimismo y deseos de salir adelante", dijo.