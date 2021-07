Cuadrado reveló detalles del equipo que se enfrentará a Argentina

Este lunes, en la rueda de prensa previa al duelo semifinal de Copa América con Argentina, Juan Guillermo Cuadrado habló del grupo que buscará la clasificación a la final. Se refirió a la albiceleste, con la que jugaron hace apenas un mes en Barranquilla por la Eliminatoria, y por supuesto, de su referente, Lionel Messi.



El jugador de la Juventus contó que el XI que empleará Reinado Rueda partirá del orden defensivo y buscará juego por las bandas. La vía aérea también será una apuesta para vencer a los argentinos.

"Es una final y estamos listos. Argentina es un gran rival y no solamente tienen a Messi, tienen a varios buenos jugadores. Es una de las mejores selecciones, pero nosotros nos hemos preparado de la mejor manera. Debemos dar todo por el compañero, vamos a estar unidos buscando el mismo objetivo. Vamos a tratar de mejorar y hacer el mejor partido posible. No nos vamos ahorrar ningún esfuerzo".



Juan Guillermo estuvo ausente en el compromiso frente a Uruguay, en el que sus compañeros consiguieron la clasificación en la tanda de penaltis. "No sufrí tanto el partido. Traté de ayudar desde lo que podía en la tribuna; uno tiene una mejor visión. Se vio la seguridad de los muchachos en los penales. Quise vivir el partido como si estuviera jugando, por eso estoy afónico", contó en la conferencia de prensa.



¿Y Argentina? Cuadrado reconoció la gran selección que es y por eso reveló que el equipo de este martes tendrá una defensa sólida. "Tenemos una experiencia de lo que pasó en Barranquilla contra Argentina, seguramente ahora será un partido diferente. Aprendemos de cada partido. Vamos a partir de una defensa solida". En ese entonces, Colombia perdía y con anotación de Miguel Ángel Borja, consiguió el punto sobre el último minuto.



"Para nosotros significa mucho esta semifinal y tenemos una bonita oportunidad para disputar una final. Tenemos a grandes jugadores y el potencial para hacerle un gran partido a Argentina. Si hacemos buena posesión de pelota vamos a tener cómo generarle peligro a ellos. El juego aéreo será importante y tenemos jugadores que van bien arriba (...) Por las bandas tenemos opciones y arriba tenemos a Duván, Muriel y Borja. La mentalidad de poder tener un buen resultado", finalizó.