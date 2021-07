Árbitros para Argentina-Colombia y Brasil-Perú: ¿qué pasó con Pitana?

La Copa América está en su recta final y este lunes se jugará la primera semifinal de la competencia, Brasil vs Perú. Luego, el martes 6 de julio, la Selección Colombia tendrá su turno y se medirá en el estadio Mané Garrincha contra la otra Selección candidata al título, Argentina.

Tras conocerse las llaves, finalmente, la Conmebol publicó los jueces para estos duelos y decidió que el venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro para Argentina vs Colombia; mientras que para Brasil vs Perú, el juez será el chileno Roberto Tobar.



La particularidad de las designaciones arbitrales, es que el argentino Néstor Pitana sigue sin aparecer en la lista para los partidos, luego del polémico gol de Brasil en el partido de la fase de grupos frente a Colombia en una acción en la que no paró el juego tras un previo rebote en su cuerpo. Con esto, está más que claro que Pitana no va más en la Copa América.