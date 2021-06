La decisión de Conmebol con Pitana: ¿Vuelve a pitar en Copa América?

Néstor Pitana sigue en medio de la polémica por conceder el gol con el que Brasil empató transitoriamente su partido con Colombia en la Copa América, que finalmente ganó por 2-1. La jugada previa a la anotación de Roberto Firmino generó, y todavía genera, discusiones sobre si era o no válida, pues la pelota se estrelló en el árbitro argentino y muchos alegan que, según el reglamento, debió pararse el juego y darse balón a tierra.



Otros interpretan el reglamento y aseguran que la jugada estuvo bien convalidada, pues el rebote en el juez central no generó una opción de gol clara para Brasil, pues el balón fue al costado y la anotación brasileña es parte de la desconcentración colombiana, que se quedó esperando una decisión arbitral.



Lo cierto es que la Conmebol tomó una decisión sobre Pitana de cara a la 5ª fecha de la fase de grupos de la Copa América. El juez argentino no fue designado para los cruciales juegos de la última jornada, en la que se definirán los clasificados y las posiciones a cuartos de final.



El que sí estará será su compatriota Patricio Loustau, quien dirigirá Venezuela vs. Perú. Además, en el grupo B, el chileno Roberto Tobar pitará Brasil vs. Ecuador.



¡SE DEFINEN LOS GRUPOS!🙌⚽Estos son los árbitros designados para la Fecha 5 de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆



OS GRUPOS SERÃO DEFINIDOS 🙌⚽Estes são os árbitros designados para a Rodada 5 da CONMEBOL #CopaAmérica 🏆#VibraElContinente #VibraOContinente



🗒️https://t.co/1qVTjbFV80 pic.twitter.com/TLCIw5oDY9 — Copa América (@CopaAmerica) June 26, 2021

En el grupo A, el partido Bolivia vs. Argentina será pitado por el colombiano Andrés Rojas; mientras que Uruguay vs. Paraguay será dirigido por el brasileño Raphael Claus.

¿Volverá a pitar Néstor Pitana en la Copa América?

Al consultar versiones de prensa, se dice que Pitana no estará más en la Copa, a causa del escándalo en el partido entre brasileños y colombianos, además por la queja oficial de la Federación Colombiana de Fútbol.



Otra versión es contraria: la Conmebol, que no pierde una, respaldará a Pitana y le dará un partido de cuartos de final, que no sería precisamente el juego de Colombia. Con esa designación limpiará el nombre del juez argentino y no dará su brazo a torcer.



Eso sí, sería el último juego de Néstor Pitana, pues se supone que Argentina deberá ser semifinalista y los jueces de ese país no serían tenidos en cuenta para esa fase; de pronto en una final en la que no esté la Albiceleste, pero sería Loustau y no Pitana.