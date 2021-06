Perla de Conmebol con Copa América: Gobierno de Brasil no ha dicho SÍ

Se hizo el anunció oficial, se alegraron todos en Asunción, se aliviaron unas horas después que Argentina, igual que Colombia, se retiraba de la organización del certamen y abrieron todos los brazos a Brasil.

Pero, al parecer, olvidaron un detalle pequeño pero definitivo: confirmar primero con el Gobierno que el país está dispuesto a ser sede de la Copa América.



El ministro de la Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, algo así como un jefe de gabinete de Colombia, explicó: “todavía no hay nada cerrado, quiero dejar esto de forma bien clara. Estamos en medio del proceso. Pero no vamos a rehuir la demanda, en caso de que sea posible de atender”.



Según el vocero del gobierno de Jair Bolsonaro, hay varias condiciones a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para la realización del torneo, que en todo caso no tendrá público, y exigirá vacunación total de los participantes..



“Ese evento, en caso de que se realice, no tendrá público. Por ahora son 10 equipos, en dos grupos, habrá 65 personas por delegación, todos vacunados. Las sedes serán responsabilidad de la CBF. De acuerdo con la elección de las sedes, ellos consultarían con los estados”, declaró el ministro. “Mañana (martes) tendremos una posición final”, concluyó.



Vale mencionar que en ese último punto, el de las consultas de la CBF a cada posible ciudad sede, ya Recife, una de las sedes propuestas, aseguró que no recibirá el certamen por el preocupante aumento de casos de covid-19. Y si estaban pensando en Portoalegre, también se negó.



Así que, por exceso de entusiasmo o por la razón que fuera, Conmebol anunció la sede sin tener la confirmación gubernamental, lo que no deja de ser otro paso en falso en esta incierta Copa América 2021. ¿Qué pasará? Todo está como al principio: no hay confirmaciones.